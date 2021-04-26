名家論壇》阿術克斯／小心環保反而成為環境的傷害者

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簡言之，環境成本會被更如實的計算，舉例來說，歐盟已經預計2023年要課徵碳關稅，美國與日本也都已經在研議，過去以為可以逃到較不在乎環保的地區生產以降低成本的策略，已經不可行。而臺灣是出口導向國家，更是要看重這樣的趨勢，否則將會喪失競爭力。
所以，長期推動環保運動者現在是最有力量的時候，環境不再是經濟發展的犧牲者，環境是協助經濟發展的最大幫手，反之亦然。也因為這樣，環保運動者的觀念及態度也要開始轉變，過去衝突的對象，將是互相幫助的夥伴。
回到護礁與三接工程來看，絕對不是零和關係，100分的環境保護，更絕對不是讓大自然歸零，而是與社會發展一起加分。而且，事情都是會有連動相關的，如果三接不在這，那是該在哪，如果沒有三接，發電的結構又該是如何，會不會對環境更加負面，臺灣社會的長期總體利益該怎麼計算，這些都是需要全盤思考的事情。要說的是，在環境與經濟是同一件事情的趨勢下，只要願意打開觀念，就會找到最佳解方，心情就不會沉重。
此外，現在最不樂見的，就是把環保當作鬥爭工具。比如台中火力發電一直都是大家的眼中釘，不管是排放pm2.5，還是排碳，都是極需改善的項目，但是大家都無法否認的是，我們的現代生活方式已經回不去了，我們只會需要更多的電。所以，要理性思考的是如何進行台中火力發電廠的轉型，也就是減煤的路徑。但是，很令人生氣的是，到現在為止已經超過一年，計畫新增的燃氣發電還卡在台中市政府，只因為盧秀燕市長堅持要先拆除燃煤機組。
總得來說，沒有人會不在乎環境，在經濟力量帶動下，環境又更會是一件越來越重要且迫切的事情，這是環保的黃金時刻，如果一再以環保之名，卡住任何的可能性方案，恐怕反而會成為傷害環境的人。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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