搭台中捷運盛讚胡志強　馬英九：培養市民大眾運輸習慣

昨（26）日台中捷運正式通車，前總統馬英九親自搭乘體驗，今（26）日馬英九在臉書發文表示，台中捷運是他當年「愛臺12項建設」政見的重點項目，正式通車實現了我競選總統時對台中所做的承諾，同時盛讚前市長胡志強，培養市民大眾運輸習慣，免費公車政策成為捷運成功的第一步。





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▲昨天台中捷運正式營運，馬英九搭乘體驗。（圖/翻攝馬英九臉書）

× ▲昨天台中捷運正式營運，馬英九搭乘體驗。（圖/翻攝馬英九臉書）

馬英九表示，過去台中人常抱怨，中央「重北、輕南、忘臺中」，14年前我競選總統時的口號就訂為「2008，臺中出發」；我的「愛臺12項建設」政見當中，「北中南都會區捷運網」的重要建設項目之一，就是「臺中捷運」。





馬英九指出，中捷綠線的總經費近600億，當年在台中市長胡志強、立法委員盧秀燕的大力爭取下，交通部長毛治國核定中央補助三分之二的經費，其餘由臺中縣、市政府共同負擔。2009年10月，我在總統任內與台中市長胡志強、台中縣長黃仲生一起參加中捷綠線的動工典禮；歷經11年、3任市長，綠線總算在去年底完工，25日正式通車，也實現了我競選總統時對臺中所做的承諾。恭喜臺中市繼臺北市、新北市與高雄市之後，成為臺灣第四個捷運城市。





馬英九認為，胡志強市長是內行人，知道「蓋捷運必先培養市民大眾運輸習慣」，因此在2011年推出「公車前8公里免費」的政策，鼓勵市民多使用大眾運輸﹔2014年我與胡市長一起試乘臺中快捷巴士（BRT）時，他告訴我市民對免費公車反應熱烈，我說這是捷運成功的第一步。





馬英九回憶，自己從小學四年級起就從萬華搭公車「O西」上學，那時公車族人手一張可打洞60格的硬紙月票，每日通勤剪去兩格，臺北捷運的成功，跟市民數十年的公車文化關係密切，搭乘公車早已成為生活日常，因此捷運通車後，公車人口很容易就移轉過來，維持足夠的運量，也因此我1998年競選臺北市長時的交通政見，就是「公車捷運一票到底，轉乘免費，公車8年不漲價」，公車與捷運彼此為對方此拉客，更增加民眾使用大眾運輸的誘因。





馬英九說，在臺中推出公車免費政策後，每日運量已從15萬人次倍增到目前超過30萬人次；盧秀燕市府的捷運公司董事長，就是我在臺北市長任內的交通局長林志盈，也是公認的優秀人才。中捷綠線試營運期間，平均每日也達7萬人次的運量；雖然這與臺北捷運的運量還有一段距離 ，但已經是很不錯的成績。





中捷綠線無論是設備、管理與效率，比臺北捷運毫不遜色。相較蓋捷運，養捷運更不容易，捷運一定要形成路網，才能帶來軌道經濟效益。捷運綠線是臺中捷運網路化的第一步，未來還有藍線（與綠線十字交會）、橘線（機場捷運）將一一推動，祝福在盧秀燕市長的努力下，臺中的捷運路網儘速成型，市民共享便利。



