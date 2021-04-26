NBA／確定不用打附加賽 爵士成首支獲季後賽門票的球隊
在昨天波特蘭拓荒者輸給曼菲斯灰熊後，猶他爵士確定不需要打附加賽，他們也成為聯盟首支鎖定季後賽席位的球隊，確定至少能追平上一季在例行賽的成績。
記者黃建霖/桃園報導
2021-04-26 09:15:56｜2021-04-26 09:16:38
2019-20賽季，爵士在西區排名第6，首輪在手握1:3領先的情況下，被丹佛金塊給逆轉淘汰。不過這一季他們找到了球隊的化學效應，目前戰績為44勝16敗，高居西區第一。
在以Donovan Mitchell和Rudy Gobert作為球隊核心的情況下，爵士上一季加入了許多好手，包括主控Mike Conley和Bojan Bogdanovic等好手，而在經過一個賽季的適應後，他們為爵士戰力帶來巨大提升，本季球隊曾經打出11連勝，主場則是26勝4敗。
在今天拓荒者敗給灰熊後，他們目前以32勝28敗排西區第7，距離爵士有12場勝差，再加上例行賽戰績處於劣勢，因此已經不可能超越後者，也確定鹽湖城提前拿下季後賽門票。
爵士隊自2006-07賽季之後就再也沒有打進過西區決賽，他們自1997-98賽季之後再也沒有打進過總冠軍賽，這一季他們有機會再創球隊榮光。