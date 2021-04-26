台中捷運通車　 玉闕朝仁宮武財神托夢也要搭

台中捷運耗時13年等待，25日終於正式通車，不僅朝野黨派齊歡慶，烏日玉闕朝仁宮武財神也向信徒托夢，想搭捷運同歡。今(26)日上午9時，由玉闕朝仁宮董事長林宏昭及信眾，手捧著武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍，從烏日高鐵站上車，一路搭乘到北屯總站「圓夢」，沿途賜福人車平安。廟方「沒逃票」，準備5張悠遊卡為神明支付車資。
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-26 09:45:07
林宏昭表示，台中捷運是台中人的夢想，連武財神也想搭乘，日前托夢信眾轉告本宮總幹事林清松。為此，廟方特別擲笅請示，武財神果然回以連三聖笅，傳達托夢不假，讓廟方人員感到神奇，於是再擲笅請示搭乘日期，分別是捷運正式通車當天中午，或26日上午9時，結果後者連獲三聖笅，同意了。
林宏昭說，今天是農曆3月15日，也是本宮主神武財神聖誕，武財神選擇聖誕當天搭乘台中捷運極有意義。因為，台中捷運是台中人等待13年，終於迎來通車的大喜事，武財神感應民心，才會託夢信眾也想搭乘同慶。至於選擇今天上午9時，既避開通車當天人潮，也避開周一上班通勤尖蜂時段，不帶給別人麻煩，既慈悲又有智慧。
上午9時，包括武財神、媽祖等眾神，在信眾簇擁下自烏日站上車，沿路眾神賜福人車平安，台中捷運「安全暢通、營運順利」，也引來一些旅客雙手合十祈福祝禱。
玉闕朝仁宮總幹事林清松表示，台中捷運元年，本宮武財神、媽祖拔頭籌搭捷運同慶，志工們獲悉紛紛響應，不到10分鐘就有20幾名報名要「與神同行」。有意思的是，廟方設想周到，也為武財神、媽祖、太子元帥及千順將軍五尊神明，準備5張悠遊卡支付車資，沒有逃票。
玉闕朝仁宮位於烏日區，眾神一行自從烏日高鐵站上車，全線體驗直到北屯總站。林宏昭表示，今天是武財神壽誕，體驗捷運順暢與舒適，是另類祝壽方式，也讓神明參與時代演變，與台中市一露邁入捷運時代。