網球／紅土61冠！Nadal艱辛退敵　在巴塞隆納第12度稱王

▲Rafael Nadal拿下法網冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲Rafael Nadal拿下冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-26 09:57:29

「紅土之王」Rafael Nadal在2021年ATP500的巴塞隆納網球公開賽續寫歷史，在挽救了2個冠軍點後、他以6:4、6(6):7、7:5擊敗希臘好手「7784」Stefanos Tsitsipas，12次闖進該賽事決賽保持全勝，個人紅土賽事單打冠軍數提升到61個。

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此役首盤，Nadal狀態一般，Tsitsipas一度連得11分，取得3:1的領先，不過後者在這之後突然出現多次失誤，讓蠻牛連贏4局，反倒以4:2先下一城；次盤雙方開始互破，Tsitsipas在第10挽救2個賽點後艱難保發，並且在搶7局靠著對手的雙誤逆轉以8:6拿下。

決勝盤，雙方前9局沒有出現任何破發點，第10局Nadal失誤讓對手獲得2個冠軍點，但他此時展現20座大滿貫冠軍得主的心理素質，有驚無險完成保發。隨後他在第11局完成關鍵破發，最終以7:5拿下比賽，也摘下今年巴塞隆納公開賽的冠軍。

Nadal獲勝後，不但終結了Tsitsipas在巡迴賽的9連勝，也報了今年在澳網8強被逆轉淘汰的一箭之仇。本場比賽打了創紀錄的3小時38分鐘，對於38​​天後就將滿35歲的Nadal來說是嚴峻考驗，也因此能捧起在這裡的第12座冠軍，意義非凡。

「我認為，在整個星期我的每一場比賽都是越打越好，今天比昨天要好一點，但我還有提升空間，我並沒有達到最佳狀態。」Nadal賽後如此表示，「我真的相信我可以比現在在紅土場上做得更好，而且我希望今天的勝利，能幫助我在未來即將參加的幾項賽事中能夠有所提升。過去幾個月，我打得正式比賽不多，像今天這樣的比賽確實讓我感覺身體狀況更好，也為長期的戰鬥做好了更多準備。」

「在整個職業生涯中，我經歷了一些像傷病這樣的艱難時刻，但我總是抱著對這項運動的熱情和熱愛，繼續前進。的確，我身邊有一個出色的團隊和一個很棒的家庭，這對保持激情和動力非常重要，在我低谷的時候他們給予我幫助。我非常高興今天能夠奪冠。這對我來說是一個重要的冠軍，在本賽季的正確時刻所贏下的一個冠軍。」Nadal下一個賽事是5月初的馬德里公開賽。

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