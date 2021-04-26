同事生女兒要送啥？全場答案一面倒：最實在又不怕重複

一般來說，親朋好友及同事們，若生了小孩，大家都會互贈禮物，以表心意。然而，近日有一名網友就在PTT發問「同事生了女兒要送他什麼？」結果全場答案幾乎一面倒，一致狂推「這禮物」，直呼「最實在又不怕重複」。

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女孩板表示，他同事的老婆最近要生小孩，生的是女兒，對方說可以送衣服或玩具，但他拿不定主意，不知到底該送什麼才好，於是便發文詢問網友意見「有什麼推薦的呢？如果是紅包要包多少錢？我跟這個男同事滿好的」。

▲有網友在PTT發問「同事生了女兒要送他什麼？」結果全場一致狂推「紅包」，直呼「最實在又不怕重複」。（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，網友紛紛推爆「紅包」，直言「紅包，最實在，買其他東西可能有人會重複送，或是對方不需要」、「紅包 認真的...千萬不要送金飾」、「紅包，或者問對方小孩目前用的奶粉、尿布是什麼（最好是拍照）去買來送，但說真的，我生小孩時是喜歡收紅包，該買的早買了」、「紅包（讓他們買需要的）」、「我猜他應該是第一胎吧？衣服、玩具最不實用，而且尺寸大小也不見得剛好可以穿，不能穿的話就很浪費了。送紅包最實用。」

另還有人直指「他說可以送玩具什麼的話，千萬別信，主要準備小孩東西的大部分都是媽媽…爸爸的話聽聽就好」、「尿布很實用的」、「奶粉、尿布通常都有慣用品牌，要送就先打聽好用的牌子」、「濕紙巾也很實用就是了」、「寶寶洗沐組合」、「買過尿布、芽比兔故事機」 、「經常需要換洗口水巾」、「我送尿布，但事先會詢問對方有無慣用品牌」、「尿布，可以送M號或L號，不要買新生兒尺寸，嬰兒大很快，數量太多未必用得完」。（編輯：許苡晴）