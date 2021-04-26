江華教育基金會開辦影響力講堂　創造斜槓理財人生！

江華教育基金會自2019年起舉辦《影響力講堂》公益講座，邀請來自各行各業的專家演講，提供職場大眾多元且持續學習的機會。江華教育基金會執行長同時也是人力資源專家的黃至堯博士表示：「在國際疫情持續蔓延及低薪的雙重夾擊下，未來將有愈來愈多上班族加入斜槓行列，想要有精采豐富的斜槓人生，除了要接觸新事物，持續學習跨大舒適區之外，會理財也是一項必不可少的技能。」4月份《影響力講堂》系列講座特別邀請知名理財專家盧燕俐講授創造斜槓理財人生很簡單，以深入淺出的觀點分享如何管理斜槓人生與投資理財。

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盧燕俐強調，斜槓不是瞎忙，如何創造自己的核心價值，才是斜槓的主軸，同時又能兼顧投資理財。講授過程中更進一步結合股神巴菲特的雪球理論：「人生就像滾雪球，你只要找到濕的雪，和很長的坡道，雪球就會越滾越大。」盧燕俐累積10多年來財經媒體的專業，以自身經驗為例，擁有財經作家、講師、和電視節目主持人等多元身分，讓她可以侃侃而談各種財經議題，因此盧燕俐建議大家斜槓需與本業延伸，並把自己當成「品牌」來經營，建立不可取代性。

▲4月份講堂，邀請理財專家盧燕俐講授「創造斜槓理財人生很簡單」，現場互動相當熱絡。（圖／江華教育基金會提供）

鼓勵大家「努力擴展新技能和新視野，投資自己才是全世界最划算的投資。」盧燕俐也提到，理財不能影響工作，並分享理財致勝關鍵心法：「不融資、用閒錢、守紀律、勤學習。」建議上班族可採取定期定額買基金踏出投資第一步，透過多元投資來分散風險，以時間來創造財富。

《影響力講堂》系列講座今年以梅迪奇效應為主題，執行長黃至堯表示2021將邀請來自不同領域的職場專家們參與分享，通過多元觀點與現場和線上的學員進行深度的對談交流。本系列講座全部免費, 期待為職場年輕人帶來不同的視野與思考方向，打造全方位的職場競爭力。