共軍南海布局　國安局：造成區域緊張

中國國家主席習近平23日在海南三亞出席3艘主戰艦艇啟用交接儀式，包括核子動力潛艇與兩棲攻擊艦。對此，

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立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長、外交部次長、國防部副部長、經濟部次長、大陸委員會副主任委員、海洋委員會副主任委員報告「近期東亞情勢發展暨對我影響」，並備質詢。

陳明通會前受訪表示，國安局都有掌握中共艦艇在三亞成軍的相關資訊，也可明顯看到中共在南海的整個布局已造成周邊地區緊張關係，國安局各方面都有注意到。

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陳明通回應指出，可看到中共近年加緊建軍，已引起周邊國家的緊張，國安局會關注杜登所提出的示警。

習近平23日出席共軍3艘主戰艦艇啟用交接儀式。這3艘艦艇分別為094A型彈道飛彈核子潛艦長征18號（舷號421）、055型飛彈驅逐艦大連艦(舷號405)，以及075型兩棲攻擊艦海南艦（舷號31），這3艘軍艦被視為共軍攻台利器。