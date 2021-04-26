NBA／追隨曼巴腳步！KD和康利擔任製片作品獲奧斯卡獎
奧斯卡頒獎典禮今(26)日進行，而NBA在此也不缺席，布魯克林籃網隊球星Kevin Durant和猶他爵士主控Mike Conley(康利)將以執行製片人的身分，和《兩個遙遠的陌生人》製作團隊一起分享獲得「最佳真人短片獎」的殊榮。
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-26 10:22:43
在2018年，已故洛杉磯湖人隊傳奇球星Kobe Bryant憑藉半自傳作品《親愛的籃球》成為首位獲得奧斯卡獎的職業運動員，創造了歷史，該片獲得了最佳動畫短片獎。
而在今天的頒獎典禮上，Durant和Conley加入了他的行列以《兩個遙遠的陌生人》，獲得了真人短片類奧斯卡金像獎。
這部影片講述了由饒舌歌手Joey Bada $$飾演的漫畫家Carter James在試圖找回自家狗狗過程中遭遇挫折，卻被困在時間迴圈中，重複經歷被警察追捕乃至送命的過程。
Conley在接受CBS洛杉磯電視台採訪時開玩笑的說，「我更衣室裡的隊友要我對此感到難過，他們說：『在贏得NBA總冠軍之前，你可能會先贏得奧斯卡獎』我當時想：『嘿，如果我能同時贏得這兩個獎項，那就太好了』。」