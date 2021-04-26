日本會在哪排放核廢水？原能會：還在要資料

羅美玲、原能會副主委劉文忠
▲民進黨立委羅美玲問，原能會是否掌握到日本排放福島核廢水的計畫？原能會副主委劉文忠表示，目前還在跟日方索討計畫。（圖／翻攝國會直播）

記者吳承翰／台北報導

2021-04-26 10:42:22｜2021-04-26 11:36:32

日本拍板，將在2年後逐步排放經稀釋處理過後的福島核災廢水，引發周邊國家不滿、關切。今（26）日民進黨立法委員羅美玲質詢時表示，若日本真的要排放核廢水，在越北邊的海岸排放，對台灣造成影響的時間點會比較晚才出現，她問原能會副主委劉文忠「有要到相關資料嗎？」劉則表示，目前都還在跟日本索取。羅美玲感嘆地表示，這件事周邊國家都有權知道，但現在細節都還不透明，難怪周邊地區的人民會擔心。

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立法院內政委員會今日邀請海洋委員會、原子能委員會、經濟部、農委會等相關部會，針對「日本擬排放福島核廢污水對國家海域環境安全之影響」進行專題報告，並備質詢。

羅美玲表示，她之前看過一則日本的報導，該報導指出負責處理福島核災的東京電力公司，在核災發生後不久，就曾私排核廢水，等到已經做完了，才告知社會大眾。劉文忠則回，核子事故發生後，確實都會有排放放射性物質或廢棄物的情況，但怎麼處置都要符合國際標準。

羅美玲追問，日本保證，會把福島核廢水做處理，裡面只會剩下氚，是不是代表其它放射性物質都能100%排除？劉文忠說，每個放射性核種都有安全排放濃度限制，其他核種應該都還有微量殘留，但都會在安全容許範圍。

羅美玲另指出，對台灣影響的程度，以及何時開始影響，其實端看日本在哪個地方排放核廢水，越接近北邊，核廢水到台灣前，就會順著黑潮、經北太平洋流到加拿大、美國，最後才順著赤道洋流到台灣，這個時間大概要7年，但越往南排放，對台灣影響就會越早，最早可能一年就受影響，羅問「日本公布了嗎？我們拿到他們的計畫了嗎？」

劉文忠則表示，計畫的部分日前已經透過主委的信函向日方索討，但目前沒有詳細部分，未來會持續關注。羅美玲嘆到，日本討論排放氚廢水已經10年，不可能沒有討論排放細節，但現在其他國家都無法得知，民眾恐慌的原因在這。劉文忠則承諾，會去持續了解他們的計畫。

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