立院邀謝長廷報告核廢水爭議　外交部：必須派專機接他

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立院週四（29日）擬邀駐日代表謝長廷報吿「台日外交關係之發展與未來展望」，並備詢。國民黨立委陳以信質詢時訊問，外交部有沒有通知謝長廷來立院報吿？
外交部次長田中光表示，已經將開會訊息通知謝長廷，但是必須考量防疫，經向中央流行疫情指揮中心詢問，謝長廷回來還是要接受14天居家檢疫，如果要用視訊報告，技術上能夠通過也是可以的。
陳以信氣憤表示，如果謝長廷週四不能來立院報告，不如下台算了。田中光表示，外交部已就排放核廢水一事，向日本表達嚴重關切，向日本表達國內反應，並忠實將核能資訊隨時向我國報告。
針對謝長廷「台灣也排核廢水」言論近日引發爭論，田中光指出，駐日代表處有發電報給外交部，謝長廷強調「從來沒有表示接受日本的說法，沒有為日本背書」，謝表示，政府是一體的，願意配合原能會說詞，調整4月9日臉書發文內容，「核一、核二廠過去也曾將未經處理料棒水池的廢水未處理，就排放入海，調整為我核一、核二廠也曾發生『疑似』含核廢水排放入海，引起魚類大量死亡以及秘雕魚之爭議。」
謝長廷也表示，核心冷卻水這詞，也改為核心反應爐內冷卻水，不是爐水。
田中光最後強調，謝長廷沒有打算不回來，如果防疫問題能解決，謝長廷願意回台報告，不過謝長廷回來必須專機來、專機回去。