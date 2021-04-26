立院邀謝長廷報告核廢水爭議　外交部：必須派專機接他

▲針對立院邀謝長廷報告一事，外交部次長田中光表示，基於防疫考量，必須派專機赴日接謝長廷回台報告。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.26）
▲針對立院邀駐日代表謝長廷報告一事，外交部次長田中光表示，基於防疫考量，必須派專機赴日接謝長廷回台報告。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.26）

記者呂炯昌／台北報導

2021-04-26 11:41:25｜2021-04-26 17:16:17

日本預計兩年後將福島核廢水排入海中，我國駐日代表謝長廷卻稱台電也曾將核廢水排入海，遭到主管機關原能會反駁。引發謝長廷在排放核廢水上幫日本說話的質疑，外交部今日公布謝長廷電報表示，「從未接受日方說法，也未幫日本背書。」謝長廷若要來立院報吿，必須派專機接他。

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立院外交及國防委員會今日邀請國家安全局局長、外交部次長、國防部副部長、經濟部次長、大陸委員會副主任委員、海洋委員會副主任委員報告「近期東亞情勢發展暨對我影響」，並備質詢。

立院週四（29日）擬邀駐日代表謝長廷報吿「台日外交關係之發展與未來展望」，並備詢。國民黨立委陳以信質詢時訊問，外交部有沒有通知謝長廷來立院報吿？

外交部次長田中光表示，已經將開會訊息通知謝長廷，但是必須考量防疫，經向中央流行疫情指揮中心詢問，謝長廷回來還是要接受14天居家檢疫，如果要用視訊報告，技術上能夠通過也是可以的。

陳以信氣憤表示，如果謝長廷週四不能來立院報告，不如下台算了。田中光表示，外交部已就排放核廢水一事，向日本表達嚴重關切，向日本表達國內反應，並忠實將核能資訊隨時向我國報告。

針對謝長廷「台灣也排核廢水」言論近日引發爭論，田中光指出，駐日代表處有發電報給外交部，謝長廷強調「從來沒有表示接受日本的說法，沒有為日本背書」，謝表示，政府是一體的，願意配合原能會說詞，調整4月9日臉書發文內容，「核一、核二廠過去也曾將未經處理料棒水池的廢水未處理，就排放入海，調整為我核一、核二廠也曾發生『疑似』含核廢水排放入海，引起魚類大量死亡以及秘雕魚之爭議。」

謝長廷也表示，核心冷卻水這詞，也改為核心反應爐內冷卻水，不是爐水。

田中光最後強調，謝長廷沒有打算不回來，如果防疫問題能解決，謝長廷願意回台報告，不過謝長廷回來必須專機來、專機回去。

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