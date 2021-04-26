中國海軍72周年紀念集　美軍「翹腳看遼寧艦」意外入選

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根據《香港01》報導，該圖集的

72張圖片，展示中國海軍從白馬廟的小漁船到國產航母出世、從一支13個人的部隊到五大兵種齊全的歷程，而第72張照片就

是4月初美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦(USS Mustin，DDG-89)與中國海軍航母遼寧艦並排航行，美軍一位指揮官「翹腳」坐著，關注不遠處的遼寧艦。