中國海軍72周年紀念集 美軍「翹腳看遼寧艦」意外入選
4月23日是中國人民海軍成立72周年，中國海軍官方公眾號「人民海軍」推出72張圖片紀念集，展示中國海軍自1949年至2021年來，每年最重要或最有代表性的事件，而第72張照片竟是前陣子引發熱議的美軍「翹腳看遼寧艦」照片，被認為是中國對此事一次非正式的「回應」。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-04-26 10:48:03
根據《香港01》報導，該圖集的72張圖片，展示中國海軍從白馬廟的小漁船到國產航母出世、從一支13個人的部隊到五大兵種齊全的歷程，而第72張照片就是4月初美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦(USS Mustin，DDG-89)與中國海軍航母遼寧艦並排航行，美軍一位指揮官「翹腳」坐著，關注不遠處的遼寧艦。
中國官媒《環球時報》聲稱，這張照片最早被刊登在美軍官方網站，其言外之意是美軍有意對外公布「輕鬆」監控解放軍，目的是凸顯自己「並不將遼寧艦戰力放在心上」，然而，該照片的入選充分展示出中國海軍的自信和開放。
《環球時報》並指出，作為一個國際性軍種，中國海軍選擇一張外國軍隊，尤其是美軍拍攝的照片來展示中國海軍的發展，可說是恰到好處；而且遼寧艦是中國首艘航母，也是中國海軍發展最為典型的代表，相遇地點在菲律賓海也展示出人中國海軍走向深藍的航跡。
此外也有分析稱，這72張照片中記載了中國海軍很多個「首次」，但2021年遼寧艦和美艦相遇菲律賓海並沒有被冠以「首次」，未來中國航母與美軍相遇的機率會越來越多，「希望美軍的攝影師能有更多的記錄。」