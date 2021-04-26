搶攻母親節商機 國宴主廚秀調理機麗寶Coupon券大放送

歡慶母親節如何送禮送到心坎裡？新光三越台中店與麗寶Outlet Mall很貼心，分別為媽咪嚴選既有健康概念，又不傷荷包的送禮清單，可以替兒女省卻費心選禮物煩惱。

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新光三越台中店母親節促銷檔，鎖定美麗與健康兩大主題，嚴選多樣送禮清單。其中，與德國廚房家電品牌 bianco di puro合作，選在母親節前夕，邀請國宴主廚雷議宗與張文綺搭檔，以「航母級TUNE PRO智慧無刷變頻智慧調理機」，手把手教學可口又養生的媽媽食譜，吸引大批婆婆媽媽參加。

▲ 國宴主廚雷議宗與張文綺藉食演秀促銷調理機，引來滿堂婆婆媽媽參與。（圖／記者金武鳳攝，2021.4.26)

業者表示，風靡歐洲的高級廚房電器的品牌bianco di puro，以健康高效能廚房器具為訴求，主推家用級別高階系列的「航母級TUNE PRO智慧無刷變頻智慧調理機」，使用時有如航空母艦般穩重寧靜，又擁有強大的扭力，具備九項智能選項，可解決一般消費者困擾，及營養流失、繁複流程、噪音過大等問題。

在這場美食教學中，雷主廚與張水綺搭檔，藉由義式風乾蕃茄肉丸子等五道菜餚教學，教大家如何使用智慧無刷變頻智慧調理機，烹飪出美味又健康的佳餚，讓媽媽吃出健康與靓麗。其中有段插曲是，張文綺媽媽在他們調理出美味果汁後，突然現身給張文綺一個驚喜，張文綺馬上宣布，要買一台調理機當母親節禮物，母女提前歡度母親節。

▲歡慶母親節，麗寶outlet推出「500元麗寶寵媽Coupon券」1萬份搶客。（圖／業者提供)

想出國嗎?走一趟麗寶Outlet Mall就搞定!繽紛浪漫的Portofino(芬諾港)外牆、八角造型的星巴克鐘、科莫湖水舞燈光秀等，濃濃義大利風格，輕鬆就能拍出偽出國母女同遊照片。此外，去年大受歡迎的麗寶振心消費券，今年升級推出第二彈，自30日起至5月9日推出「500元麗寶寵媽Coupon券」1萬份，購買國際名品打折再扺用，小確幸也能討得媽咪歡心。

麗寶outlet表示，歡慶母親節，各品牌都撩下去，包括超人氣運動品牌adidas、Under Armour、The North Face、ABCMart超過50家，祭出折上再折；義大利精品服飾cavalli、潮流服飾roots、GUESS、Earth Music、Life8等，除享有原本Outlet折扣外，滿千再折100元。

▲想出國嗎？ 走一趟麗寶outlet ，可以吃遍異國美食，購足名牌包飾，體驗偽出國樂趣。 （圖／業者提供）

另往年榜上有名的母親節好禮，按摩椅品牌Fuji、奧佳華、tokuyo、高島祭出6折起的優惠，COACH、TUMI、GUCCI精品包款也紛紛下殺5折起，還享最高滿2,000元再折200元的獨家Coupon券優惠。且持玉山麗寶聯名卡消費滿3,000元以上，加碼抽「媽媽卡友抽現金」活動，有機會抱走最高10萬元購物金，好康優惠只有10天，不用等週年慶，寵媽咪趁現在!