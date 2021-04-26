PTT《全明星》紅隊粉絲心死　王家梁深夜嘆：自己的不足

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▲PTT台綜板上不少網友對紅隊慘輸感到難過。（圖／翻攝PTT）

▲王家梁深夜檢討自己能力不足，導致比賽不如練習成績。（圖／翻攝王家梁IG）

苦紅隊了！我也非常心疼你們，這麼拚命地在比賽，結果不如期望，當下的心情一定很沮喪，但是賽季沒有結束，即時調整狀態繼續奮鬥吧！