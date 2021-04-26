PTT《全明星》紅隊粉絲心死　王家梁深夜嘆：自己的不足

▲王家梁運動中的帥氣模樣。（圖／翻攝王家梁IG）
▲王家梁運動中的帥氣模樣。（圖／翻攝王家梁IG）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-04-26 11:40:48

《全明星運動會》話題不斷，最新一集播出後，引起PTT台綜板熱烈討論，許多粉絲對紅隊感到無力與失望。對此，王家梁今（26日）凌晨發文感嘆：「無法每一項都能做到滿意，是自己的不足，也沒什麼好解釋。」

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《全明星運動會》第二季最新一集播出後，PTT台綜板一片討論，有網友發文表示：「我從第一季開始就是紅隊粉，本來第二季一開始也很期待紅隊，但事到如今只有傻眼與無力，如果說上次的五連敗是團隊尚未整合沒有向心力，我覺得這次六連敗完全就是輸給細節和比賽心智。」

▲PTT台綜板上不少網友對紅隊慘輸感到難過。（圖／翻攝PTT）
▲PTT台綜板上不少網友對紅隊慘輸感到難過。（圖／翻攝PTT）
紅隊一直輸，身為隊員的王家梁今（26日）凌晨在IG發文，檢討自己調整能力不夠好，導致跳遠不能挑出練習的成績，接力跑出接力區也是自己判斷不夠精準，坦言：「無法每一項都能做到滿意，是自己的不足，也沒什麼好解釋。」接著寫下：「這都是經驗的學習來源，比賽是輸了，但別浪費這寶貴的經驗，否則真的對不起其它隊友。」並標註「運動員的態度」。

▲王家梁深夜檢討自己能力不足，導致比賽不如練習成績。（圖／翻攝王家梁IG）
▲王家梁深夜檢討自己能力不足，導致比賽不如練習成績。（圖／翻攝王家梁IG）
貼文一出引起熱議，粉絲紛紛留言「紅隊總是差那一點點細節，沒關係！我們都為你們加油」、「好好享受比賽，沒有人喜歡輸，你們的辛苦大家都看在眼裡喔」、「不，你已經好強了，這集大家哭，我也大爆哭」、「辛苦紅隊了！我也非常心疼你們，這麼拚命地在比賽，結果不如期望，當下的心情一定很沮喪，但是賽季沒有結束，即時調整狀態繼續奮鬥吧！

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