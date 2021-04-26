終於大轉運！「3生肖」登人生巔峰　第一名橫財伸手就來

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▲搜狐命理專欄《卡哇伊》近日公布，4月底5月初時來運轉的「3大生肖」，其中，「屬蛇的人」運勢如虹，機遇良多、橫財伸手就來！（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-04-26 11:34:13

風水輪流轉，沒有人天天在過年，也沒有人會永遠被衰運壟罩、處於低潮。近日專寫命理、生肖的搜狐號《卡哇伊》專欄就公布，4月底5月初時來運轉的「3大生肖」，其中，「屬蛇的人」運勢如虹，機遇良多、橫財伸手就來！

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生肖蛇

生肖蛇在追求財貴的旅途中，幾乎沒有多少懸念，他們勇往直前，運程直線上升，往往少年早貴，中年獲得財富自由，早早實現事業理想。對於年少有為的生肖蛇來說，4月26號到5月上旬，他們機遇良多、橫財伸手就來，藉機生財輕鬆自得，而對於一些事業有成的屬蛇人來說，他們更期待邂逅命中桃花，從此牽手良緣，享受家庭生活，5月是他們桃花運攀升時期，喜訊多多。

▲搜狐命理專欄《卡哇伊》近日公布，4月底5月初時來運轉的「3大生肖」，其中，「屬蛇的人」運勢如虹，機遇良多、橫財伸手就來！（示意圖／記者顏真真攝）
▲搜狐命理專欄《卡哇伊》近日公布，4月底5月初時來運轉的「3大生肖」，其中，「屬蛇的人」運勢如虹，機遇良多、橫財伸手就來！（示意圖／記者顏真真攝）

生肖虎

屬虎的人，他們天生就有富貴相，也非常好命，在年輕時由於性格高傲，總是眼高手低，加上性格急躁，總錯過發財機會，但中年之後的屬虎人，性格越來越穩定，方能收穫財富。4月26號到5月上旬，屬虎的人有了不錯的轉運期，在貴人和吉星的幫助下，不升官就會發財，日子也會越來越幸福。

生肖龍

肖龍的朋友命理藏金，他們能賺小錢、招大財，除此之外，生肖龍非富即貴，容易權貴加身。他們熱衷追求權力，中年職場亨通，往往能夠做到高管的職位，生肖龍不怕風雨、不怕磨難，他們經過無數的潮起潮落，只為期待眼前的收穫。非但如此，4月26號到5月上旬，生肖龍在職場上還有望獲得領導賞識，迎來升職、加薪的機會。（編輯：許苡晴）

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