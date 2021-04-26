新北環保兩用袋換裝　新增掃碼查垃圾清運時間

兼具購物袋及垃圾袋功能的新北市環保兩用袋換裝了！以往兩用袋的圖案與專用垃圾袋同為「手護地球」，為凸顯環保兩用袋的理念，並區隔環保兩用袋與專用垃圾袋的用途，環保局此次設計以鯨魚與孩童為題材，象徵新北不塑之客、及人類與自然環境永續共榮之意。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-26 11:26:28
環保局清潔維護科長蔣本芝表示，此次兩用袋的改版，以象徵新北不塑之客意象的鯨魚與小孩為設計，代表環境教育與守護環境的重要性，創造出活潑可愛的氛圍，不僅能購物，也能時尚「袋」著走；袋面還印有可查詢垃圾車清運時間的「新北樂圾車」網站QRcode，可隨時掃碼查詢，省時又便利。
蔣本芝指出，為擴大推廣環保兩用袋，達到減少購物用塑膠袋使用之目的，除與新北市各機關合作推出特定版的環保兩用袋，也開放與商家合作；目前已合作的有漁業及漁港事業管理處的「萬里蟹」環保兩用袋、衛生局「流感疫苗宣導活動」環保兩用袋，及結合商品販售型式之蒲公英衛生紙商品萬用袋。
今年將陸續合作的是家庭教育中心的「家事一起做」環保兩用袋、稅捐稽徵處的「使用載具儲存雲端發票」環保兩用袋，及觀光旅遊局的「新北香魚川活動」環保兩用袋；此外，新版兩用袋預計今年的5月，可在新北的2909家量販店、超級市場或連鎖便利商店購買，且舊版環保兩用袋依然可以繼續使用。