Ella失言五月天穿族服跳戰舞　半夜緊急發文道歉

Ella爆料兒子看完電影後覺得無聊。（圖／記者葉政勳攝, 2021.04.24）
▲Ella失言要五月天穿族服跳戰舞，引起布農族人不滿。（圖／記者葉政勳攝, 2021.04.24）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-04-26 11:47:15

藝人Ella（陳嘉樺）日前出席電影《聽見歌 再唱》活動，在現場提到要請五月天換上族服跳戰舞，一語引起軒然大波，而她得知此事後，於今（26）日凌晨在社群媒體上發文道歉。

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Ella在24日的電影造勢活動上，笑說票房如果飆破5千萬，要請五月天換上族服跳戰舞報戰功，強調要他們「單穿上衣，下半身請大家自行想像」，一席話隨即遭批不尊重原住民文化，因此她在社群媒體上向布農族的朋友道歉，「前幾天做宣傳被媒體問到如果電影票房破5千萬要有什麼表示，我開了一個玩笑，想商請五月天穿族服報戰功，只單穿上衣，下半身請大家自己想像。因為自己不了解布農族文化，以及報戰功對布農狩獵文化的重要性，說出這一個既無知又沒有禮貌的無聊玩笑，讓布農族的朋友很不舒服。」

▲Ella為自己失言在社群媒體發文道歉。（圖／翻攝Ella
▲▼Ella（下圖中）為自己失言在社群媒體發文道歉。（圖／翻攝Ella IG、NOWnews資料照）
▲Ella爆料兒子看完電影後覺得無聊。（圖／記者葉政勳攝,
Ella提到：「身為公眾人物，我要更注意自己的言行，我應該要更了解不同的族群文化，才不會在不了解中傷害到對方。再次向布農族的朋友們表達內心歉意，對五月天的不禮貌喊話，我也深深的道歉。」

五月天阿信看到Ella的道歉文後，暖心留言回應：「《聽見歌 再唱》支持精彩電影、支持原住民文化、支持用心演出與宣傳的ELLA！大家一起宣傳讓電影破5千萬票房吧！」

▲五月天阿信暖心回覆Ella的道歉文。（圖／翻攝Ella臉書）
▲五月天阿信暖心回覆Ella的道歉文。（圖／翻攝Ella臉書）
 

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