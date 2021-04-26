家中見「粉色奇特棒狀物」！她一頭霧水　內行揭真實來頭

科技日新月異，人們的生活也跟著進步，變得更加便利，不過，有些東西實在太特別，讓人看無法一眼就看出到底是幹啥用的。近日就有一名女網友透露，自己在家中發現一隻「粉色棒狀物」，外型十分特別，讓她看得一頭霧水，便請益網友「有什麼用途嗎？」結果內行一看秒懂，立刻解答「真實來頭」。

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原PO在臉書社團「爆系知識家」表示，自己日前在整理家裡，結果發現一隻粉紅色棒狀物，外型類似湯匙，前端材質是不鏽鋼的，讓她看後百思不解，便困惑地發文詢問網友們「這是什麼東西？有什麼用途嗎？」

▲有女網友透露，她在家中發現一隻「粉色棒狀物」，外型十分特別，讓她不禁好奇請益網友「有什麼用途嗎？」結果內行一看秒懂，立刻解答「真實來頭」。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

問題一出，不少行家立刻秒解，直指這是從德國傳來的「不鏽鋼除臭棒」，「這個之前買過，是德國那邊傳過來的。似乎不適合台灣，因為飲食習慣的差異，完全無用。」「不鏽鋼，除口臭的」、「這個跟廚房用的不鏽鋼皂是一樣的道理嗎？手有味道用不鏽鋼皂觸碰清洗手可以去異味」、「口腔除臭的，尤其是吃了味道比較重的食物，漱口含一下...」「應該是很多人不知道這東西， 這原理跟不銹鋼去味皂一樣，是真的可以去掉異味。」

不過，也有人直言「我以為是練習肌力的！」「防盜扣？」「如果有用，一般湯匙不都是不鏽鋼的了，含湯匙應該也有效」「我覺得不管在哪裡，就算含著這東西，也很詭異啊！」「含著就可以除口臭嗎@@？好酷喔什麼原理？」（編輯：許苡晴）