奧斯卡／得獎名單揭曉！《游牧人生》擒3獎成最大贏家

▲《游牧人生》導演趙婷（左）、女主角法蘭西絲麥多曼雙雙受奧斯卡肯定。（圖／探照燈影業粉專）
▲《游牧人生》導演趙婷（左）、女主角法蘭西絲麥多曼雙雙獲奧斯卡肯定。（圖／探照燈影業粉專）

娛樂中心／綜合報導

2021-04-26 12:10:29｜2021-04-26 18:11:07

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮台灣時間今（26日）在洛杉磯柯達戲院、洛杉磯市中心聯合車站舉行，稍早，得獎名單出爐，趙婷以《游牧人生》囊括最佳導演、最佳影片，加上女主角法蘭西絲麥多曼（Frances McDormand）抱走影后，讓《游牧人生》成為本屆大贏家。

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▲電影《游牧人生》入圍奧斯卡金像獎最佳導演、最佳攝影等６獎。（圖／探照燈影業提供）
▲《游牧人生》共奪得最佳導演、最佳女主角及最佳影片3大獎。（圖／探照燈影業提供）
▲趙婷勇奪奧斯卡最佳導演獎。（圖／美聯社）
▲趙婷是第一位獲得奧斯卡最佳導演的華裔、亞裔女導演。（圖／美聯社）

受矚目的還有以《夢想之地》拿走女配角的73歲南韓女星尹汝貞，她也創下首位獲得奧斯卡演技獎的韓國演員紀錄，另外，最佳男主角頒給《父親》的安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins），男配角則是《猶大與黑色彌賽亞》的丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）。（編輯：楊穎軒）

▲女配角毫無懸念頒給尹汝貞。（圖／劇照）
▲女配角毫無懸念頒給尹汝貞。（圖／劇照）
▲83歲安東尼霍普金斯獲頒男主角，他也是奧斯史上最年長影帝。（圖／劇照）
▲83歲安東尼霍普金斯獲頒男主角，他也是奧斯史上最年長影帝。（圖／劇照）
▲《猶大與黑色彌賽亞》的丹尼爾卡盧亞獲得男配角。（圖／劇照）
▲《猶大與黑色彌賽亞》的丹尼爾卡盧亞獲得男配角。（圖／劇照）
完整得獎名單

最佳男主角：安東尼霍金斯／《父親》

最佳女主角：法蘭西絲麥多曼／《游牧人生》

最佳影片：《游牧人生》

最佳導演：趙婷／《游牧人生》

最佳男配角：丹尼爾卡盧亞／《猶大與黑彌賽亞》

最佳女配角：尹汝貞／《夢想之地》

最佳原創劇本：《花漾女子》

最佳改編劇本：《父親》

最佳國際電影：《醉好的時光》

最佳攝影：《曼克》

最佳剪輯：《靜寂的鼓手》

最佳原創電影配樂：《靈魂急轉彎》

最佳原創歌曲：《Fight For You》／《猶大與黑彌賽亞》

最佳視覺特效：《天能》

最佳美術設計：《曼克》

最佳妝髮：《藍調天后》

最佳服裝設計：《藍調天后》

最佳音效剪輯：《靜寂的鼓手》

最佳實景短片：《遙遠的陌生人》

最佳動畫短片：《無論如何我愛你》

最佳動畫長片：《靈魂急轉彎》

最佳紀錄短片：《Colette》

最佳紀錄片：《我的章魚老師》

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