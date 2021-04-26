奧斯卡／得獎名單揭曉！《游牧人生》擒3獎成最大贏家

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮台灣時間今（26日）在洛杉磯柯達戲院、洛杉磯市中心聯合車站舉行，稍早，得獎名單出爐，趙婷以《游牧人生》囊括最佳導演、最佳影片，加上女主角法蘭西絲麥多曼（Frances McDormand）抱走影后，讓《游牧人生》成為本屆大贏家。
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受矚目的還有以《夢想之地》拿走女配角的73歲南韓女星尹汝貞，她也創下首位獲得奧斯卡演技獎的韓國演員紀錄，另外，最佳男主角頒給《父親》的安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins），男配角則是《猶大與黑色彌賽亞》的丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）。（編輯：楊穎軒）
完整得獎名單
最佳男主角：安東尼霍金斯／《父親》
最佳女主角：法蘭西絲麥多曼／《游牧人生》
最佳影片：《游牧人生》
最佳導演：趙婷／《游牧人生》
最佳男配角：丹尼爾卡盧亞／《猶大與黑彌賽亞》
最佳女配角：尹汝貞／《夢想之地》
最佳原創劇本：《花漾女子》
最佳改編劇本：《父親》
最佳國際電影：《醉好的時光》
最佳攝影：《曼克》
最佳剪輯：《靜寂的鼓手》
最佳原創電影配樂：《靈魂急轉彎》
最佳原創歌曲：《Fight For You》／《猶大與黑彌賽亞》
最佳視覺特效：《天能》
最佳美術設計：《曼克》
最佳妝髮：《藍調天后》
最佳服裝設計：《藍調天后》
最佳音效剪輯：《靜寂的鼓手》
最佳實景短片：《遙遠的陌生人》
最佳動畫短片：《無論如何我愛你》
最佳動畫長片：《靈魂急轉彎》
最佳紀錄短片：《Colette》
最佳紀錄片：《我的章魚老師》