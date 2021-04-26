奧斯卡／得獎名單揭曉！《游牧人生》擒3獎成最大贏家

第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮台灣時間今（26日）在洛杉磯柯達戲院、洛杉磯市中心聯合車站舉行，稍早，得獎名單出爐，趙婷以《游牧人生》囊括最佳導演、最佳影片，加上女主角法蘭西絲麥多曼（Frances McDormand）抱走影后，讓《游牧人生》成為本屆大贏家。





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▲《游牧人生》共奪得最佳導演、最佳女主角及最佳影片3大獎。（圖／探照燈影業提供）

× ▲《游牧人生》共奪得最佳導演、最佳女主角及最佳影片3大獎。（圖／探照燈影業提供）

▲趙婷是第一位獲得奧斯卡最佳導演的華裔、亞裔女導演。（圖／美聯社）

× ▲趙婷是第一位獲得奧斯卡最佳導演的華裔、亞裔女導演。（圖／美聯社）

受矚目的還有以《夢想之地》拿走女配角的73歲南韓女星尹汝貞，她也創下首位獲得奧斯卡演技獎的韓國演員紀錄，另外，最佳男主角頒給《父親》的安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins），男配角則是《猶大與黑色彌賽亞》的丹尼爾卡盧亞（Daniel Kaluuya）。（編輯：楊穎軒）





▲女配角毫無懸念頒給尹汝貞。（圖／劇照）

× ▲女配角毫無懸念頒給尹汝貞。（圖／劇照）

▲83歲安東尼霍普金斯獲頒男主角，他也是奧斯史上最年長影帝。（圖／劇照）

× ▲83歲安東尼霍普金斯獲頒男主角，他也是奧斯史上最年長影帝。（圖／劇照）

▲《猶大與黑色彌賽亞》的丹尼爾卡盧亞獲得男配角。（圖／劇照）