勞動節體驗史前勞動　新北考古生活節帶您搭建史前屋

放假時除了耍廢放空，近年來也愈來愈多人喜歡利用假日到田裡插秧，感受不同於平常工作的「勞動」模式；新北市立十三行博物館5月1日、2日舉辦「新北考古生活節」的活動，邀請大家在勞動節連假一起來當「史前勞工」。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-26 12:16:18
十三行博物館表示，今年度考古生活節以「史前聚落生活」為主題，邀中原大學設計學院原住民專班、國立陽明交通大學建築所、台灣義築協會跨界合作，規劃「聚落共築」活動；參與民眾利用木材、竹子、茅草及樹葉，在新北考古公園的大草地上搭建屬於自己涼亭、獵寮或簡易家屋，一圓兒時的「造屋夢」。
十三行博物館長柏麗梅認為，現代人生活太便利，想吃什麼、穿什麼、用什麼，只要上網點一下就可以馬上得到，卻也失去了許多祖先傳下來的生活智慧。不妨利用這個難得的假期，來考古生活節舒活筋骨，感受一下動手做的樂趣；另還有多場音樂、舞蹈、戲劇表演，及文創市集與美食攤位可以逛。
此外，今年演出節目的內容也與往年非常不同，邀請FOCA福爾摩沙馬戲團、Swing Taiwan社交舞與搖擺舞學校、空空把西非擊鼓樂團、曼丁身體劇場、壞鞋子舞蹈劇場等知名藝術團隊；其中，幾組團隊還會化身為歷史時期與史前時期的「古人」，還會不經意地現身與大家互動，打破觀眾與表演者的界線。