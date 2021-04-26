利路修被《創造營》淘汰超開心　發文「終於下班」

▲利路修不想出道反而引起粉絲喜愛。（圖／翻攝利路修微博）
▲利路修不想出道反而引起粉絲喜愛。（圖／翻攝利路修微博）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-04-26 13:15:39

通常參加選秀節目的人，都是抱著想出道的心情參賽，不過利路修就不同了！他意外被拉來參加男團選秀節目《創造營2021》，卻屢屢感到壓力大，一點都不想當藝人，沒想到粉絲看他辛苦參賽的模樣覺得逗趣，紛紛票選拱他出道。日前比賽來到尾聲，他終於如願落選，開心地直呼：「我終於下班了。」

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俄羅斯籍的利路修本來是翻譯老師，因長相帥氣意外被《創造營2021》節目組發現潛力，加入參加選秀節目，不過利路修參加節目後，覺得排練舞蹈、唱歌等實在太過勞累，對於當藝人也沒興趣，一心只想下班回家，每次上節目就擺「厭世臉」，頭髮也不洗，就是希望粉絲不要票選他，沒想到他越「厭世」粉絲越喜歡，紛紛想把他拱出道，結果讓他一路過關斬將。

▲利路修（左）每次都想飛奔回家。（圖／翻攝新浪娛樂）
▲利路修（左）每次都想飛奔回家。（圖／翻攝新浪娛樂）
昨（25日）節目來到尾聲，利路修這次終於沒有事與願違，獲得解脫落選，以第17名的成績「成功不成團」，他開心地在微博發文表示：「謝謝大家，我終於下班了。」並附上一張「開心極了」的圖片，可見心情真的相當好。

▲利路修落選後首度發文，顯得相當開心。（圖／翻攝利路修微博）
▲利路修落選後首度發文，顯得相當開心。（圖／翻攝利路修微博）
其實利路修不只一次在節目上透露不想出道的心聲，常常談道有更多優秀的人才，拜託粉絲不要再票選他晉級，甚至說：「我對我的排名不太高興，因為創始人們說他們要我到總決賽，但是排名那麼高要幹嘛？如果有人還在投，等於你們不在乎我的感受。」

如今順利落選，有粉絲留言解釋「我們上次把你投出出道位不是故意的」，利路修本人也留言笑回：「我知道了。」

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