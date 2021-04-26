NBA／破哈登三分球紀錄！得分王柯瑞轟37分射爆國王
勇士(26)日主場迎戰國王，雙方激戰到最後一刻，Stephen Curry(柯瑞)轟下全場最高37分，保住聯盟得分王位置，全場三分球14投中7，4月累積85球也打破NBA單月最高紀錄，率勇士以117:113收下2連勝。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-26 12:42:56
兩隊一路糾結，直到第四節剩下2分鐘，Draymond Green先是助攻Kelly Oubre Jr.放進超前兩分，國王中鋒Richaun Holmes關鍵兩罰都落空，下波進攻Green補籃成功，勇士拉開3分領先。
最後18秒，國王後衛Tyrese Haliburton切入得手，勇士差點丟掉勝利， Curry被包夾發生傳球失誤，可惜國王也沒能把握，Buddy Hield沒踩穩腳步失誤掉球，最後Curry兩罰中一留給國王一線生機，還好Curry搶下關鍵籃板，並用2罰鎖定勝利。
Curry手感火熱轟下37分，其中三分球14投7中，4月至今累積命中85顆三分球，締造NBA單月命中數紀錄，打破James Harden(哈登)的82顆紀錄，不過今天發生7次失誤，罰球也難得失常11投8中，好在最後搶下關鍵籃板。
Green挹注8分14籃板13助攻，Oubre Jr.貢獻勇士次高的19分7籃板，而國王方面，發生要命失誤的Hield繳出最高25分，Haliburton添24分。