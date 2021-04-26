教育部補助1338所學校　強化AR、VR教學設備

因應12年國教課綱的推行，整體教學朝跨領域統整、探索體驗進行，教育部國教署推動國民中小學「視聽教室優化」計畫，期待學校視聽教室能與時俱進，優化視聽教室教學設備，核定補助1,338校，採購互動式觸控螢幕、AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）等設備。
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-26 12:47:19
國教署表示，本次「視聽教室優化」計畫共核定補助1,338校，補助項目包括互動式觸控螢幕、AR、VR設備、組合桌椅等教學設備。
國教署強調，優化視聽教室教學設備並朝「多目的使用」空間進行規劃，視聽教室優化不僅讓設備齊全、空間更寬敞明亮，更因應現今教學環境改變，設置觸控螢幕、互動式設備等，提供學生更優質的學習空間。
臺東縣建和國小為原住民重點發展學校，該校結合在地文化，以卑南族圖騰彩繪牆面，並添購觸控螢幕、投影機等資訊設備。澎湖縣西溪國小、山水國小透過此計畫更換成可因應教學活動的組合桌椅，在視聽設備上換成雙電動遙控投影布幕，讓教學活動展現更加便利，全校學生看見嶄新的視聽教室，也驚呼「變得好漂亮喔！」
高雄市福康國小添購多臺觸控螢幕，教師可讓所有學生以分組教學方式進行上網搜尋資料，充分運用智慧型觸控螢幕截取、繪製和書寫等功能，以多元方式討論問題，呈現解決問題的過程，學生在學習過程可以充分參與其中，提升課程的黏著度。