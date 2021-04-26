共軍兩棲攻擊艦可打太平島？國防部：有武器可有效遏阻
中國大陸國家主席習近平23日在海南三亞出席3艘主戰艦艇啟用交接儀式，包括094A型彈道飛彈核子潛艦長征18號（舷號421）、055型飛彈驅逐艦大連艦(舷號405)，以及075型兩棲攻擊艦海南艦（舷號31）。立委關注075型兩棲攻擊艦能否攻擊南沙太平島，國防部官員表示，太平島有武器能夠嚇阻共軍進犯。
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-26 13:15:55｜2021-04-26 13:16:33
立法院外交及國防委員會今（26）日邀請國安局、外交部、國防部、海委會等部會，就「東亞情勢發展暨對我影響」專案報告，民進黨立委蔡適應詢問中共將擁有三艘075型兩棲攻擊後，哪些台灣的島嶼可能成為攻擊對象？國安局長陳明通表示，在對岸對台作戰最高層級是不戰而屈人之兵，透過認知作戰讓我方投降、其次是施以壓力攻佔外島，讓我方居服，第三個才是登陸作戰，現在對台作戰已經不是登陸，而是立體化。
蔡適應強調075兩棲攻擊設有直升機機庫，能搭載近30架各型直升機，擁有直通甲板，可同時起降多架直升機，同時設有塢艙，可作為兩棲車輛、登陸艇、氣墊登陸艇的母船，可以運送士兵、步兵戰車、戰車等展開登陸作戰。他質疑東沙、太平島上目前只有紅隼反裝甲火箭彈，能擋的住中共的武裝直升機、兩棲車輛，甚至是075兩棲攻擊艦嗎?海洋委員會副主委周美伍答覆表示，我們都是防衛性武器，如果有威脅也會協調友軍單位協助。
蔡適應進一步詢問說，面對中國075型兩棲攻擊艦，東、南沙雙方軍事力量相差太多了。國防部戰規司長李世強中將答詢說，針對中共的三棲進犯，我們都有相對應的武器，但不適合公開說明。蔡適應追問，你認為現在的武器能打到東沙及太平島的有效遏阻?李世強回說「可以!」。蔡適應追問說，「你確定?」，李世強再度肯定說可以。