海委會能監測海洋核輻射？綠委質疑「連油汙都監測不到」

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王美惠質詢時指出，原能會要做預警系統，打算在1年半之內上路，耗資1億3千萬，但算上後續衍生費用，有可能花到4、5億，超前部署的部分是否已經到位？原能會副主委劉文忠表示，目前已經有海洋輻射監測系統，農委會也非常重視，將針對62項福島核廢水中可能超標的放射物進行偵測，原能會也會跟海委會共同建置預警系統。
一講到海委會，王惠美好像想起什麼事情一樣，把海委會副主委蔡清標叫上台，質問近日發生高雄西子灣海域，有人傾倒廢油，導致民眾在晨泳時沾染到油汙，相當難清理且受害者不只一人。王惠美質疑，海委會連肉眼可見的油汙都搞不定，未來核廢水倒入大海後，他們要怎麼應處？
蔡清標表示，油汙的部分，第一天就請港務單位清理完畢，但王美惠聽到他的回答並不滿意，要海委會找出是誰排放廢油。海洋保育署署長黃向文表示，已經上了三艘貨輪，去查他們的油紀錄簿。
蔡清標接著補充，指海委會監控海洋有無原油汙染，是透過衛星攝影監控，但西子灣的油汙從衛星去看實在太小，才沒有及時警示。王美惠追問，若未來有類似情況，海委會如何防範？蔡清標答，海委會有監視系統，但沒辦法全台灣的海岸線都布置，未來會增加點位，用拖牌的方式監測。
最後在內政委員會召委林思銘裁示下，要求海委會一個禮拜內將本次西子灣油汙的狀況，報告給王惠美。