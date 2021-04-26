NBA／驚！魔術菜鳥開放性骨折 隊友暖心脫衣蓋傷口
本季賣掉主將進入重建期的魔術，屋漏偏逢連夜雨，主帥Steve Clifford今(26)日因疫情缺席，剛簽下雙向合約的Devin Cannady上場不到1分鐘就遭遇開放性骨折，讓人暖心的是隊友Mo Bamba趕緊上前脫下球衣蓋住傷口，不讓Cannady看到傷口難過。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-26 13:13:06
Clifford日前已接種新冠肺炎疫苗，但今早檢測結果為陽性反應，這也是他4天裡第3次得到陽性結果，因此無法執教本場比賽，改由助教Tyrone Corbin領軍。
令人心碎的是，第一節還剩3分多鐘，Cannady在一次追防落地時，造成右腳踝開放性骨折，襪子見血，全場都愣住，旁邊的隊友Bamba趕緊脫下球衣蓋住傷口，Cannady僅出賽54秒就被迫退場治療。
賽後Bamba的回應相當溫暖，「看到他受傷，我做了一件他也可能會為我的做的事情。我不想讓他看到自己的傷勢多嚴重，所以才脫球衣蓋上。」
Cannady最後被抬上擔架出場，全場送上掌聲給他鼓勵，意識清楚的他也豎起大拇指並拍手致意。
這位24歲的大齡菜鳥，2019年選秀落榜，再發展聯盟打拼，去年和魔術簽約不到1個月被裁，直到這個月又和魔術簽下10天短約，最終完成雙向合約，無奈遭受嚴重傷是打擊，NBA之路相當坎坷。