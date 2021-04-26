下雨挹注高屏溪川流量提升　高雄自鑿第一口井完工出水

陳其邁
▲高雄市長陳其邁笑說：「下雨大家都很開心，我們也希望大雨大雨一直下，都要下在我們集水區，來增加我們供水、解除旱象」。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.26）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-26 13:27:44｜2021-04-26 13:44:03

久未下雨的高雄地區，連兩天降下甘霖，高雄市長陳其邁今（26）日參加大港青年職涯發展記者會時指出，這一波降雨已讓高屏溪的川流量從原來的3.8CMS，到昨日已經增加到4.8 CMS，但是要完全解除旱象還是必須等到七月八月的颱風季節來之後，另外高雄鑿井的工作也在持續進行，第一個大口徑的深水井在昨日晚上也已經開始出水。

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▲高市府水利局完成第1口大口徑深井，已經開始出水。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
▲高市府水利局完成第1口大口徑深井，已經開始出水。（圖／翻攝自陳其邁臉書）
陳其邁表示，旗山溪在甲仙攔河堰會把水引到南化水庫再流到高屏堰，所以原來南化水庫供給的是10萬噸，現在就增加到15萬噸，而荖濃溪因為也感謝老天賜水，我們增加出來的水就直接到下游的高屏溪攔河堰，另外隘寮溪是從屏東包括瑪家、三地門、高樹、里港這邊下來，這幾天川流量都有增加，現在大概每天約有3萬噸左右的水引流到澄清湖先做儲存；而在開源部分，農田水利會增加出來的用水則會用抽水方式增加澄清湖的供水量，所以這幾天澄清湖的水量會逐步往上升。

▲下雨。（圖/翻攝陳其邁臉書
▲高雄下雨了，陳其邁開心感受雨勢。（圖/翻攝陳其邁臉書）
水利署南水局與高雄市政府水利局原本預計各鑿30口井，共60口，而水利局決定再加碼兩口，陳其邁說，第一口井在昨天晚上已經開始出水，簡單來說，高市府鑿的大口徑水井，一口井大概有0.3萬噸的水，所以高雄市32口井若全數完成，大概就可以增加9.6萬噸的供水，累計新開發出來的水源大概就有46萬噸之多。

陳其邁指出，假如有增加出來的雨量，包括南化水庫增加5萬噸，高屏溪攔河堰再增加10萬噸的抽水，在短期降雨的部分，水庫有進水的話就可以增加供水，但是要完全解除旱象還是必須等到7月、8月的颱風季節來之後，才能夠完全解除旱象。

▲陳其邁視察鑿井工程進度。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
▲陳其邁視察鑿井工程進度。（圖／記者鄭婷襄攝，資料畫面）
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