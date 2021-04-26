美麗島電子報民調：盧秀燕受信任度及施政滿意度均逾7成

根據美麗島電子報今（26）天公布的台中市民調顯示，有73.5%的台中市民眾信任現任市長盧秀燕、18.9%不信任，未明確回答的有7.6%，這是自2019年6月調查以來，表示信任的增加29.3個百分點、不信任的則減少21.8個百分點。在整體施政表現上，有71.4%表示滿意、23.9%不滿意以及未明確回答的有4.6%，這也是自2019年6月調查以來，表示滿意的增加33.4個百分點、不滿意的則減少23.9個百分點。





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美麗島電子報指出，對照2018年11月9合1選舉的投票結果，盧秀燕以82萬多票當選台中市長（占整體選民37.4%，其他2位候選人得票合占整體選民28.7%），目前台中市民眾對盧秀燕的信任度和施政滿意度均已遠超過2年多前的得票率。





經交叉分析顯示，各族群民眾皆明顯傾向信任盧秀燕，尤其是女性、或市議員選舉的第4至10（除了第6選區）與14選區、或50至59歲與70歲以上、或國中至專科學歷、或泛藍與中立民眾，皆超過7成5信任盧秀燕。





另值得注意的是，不滿意盧秀燕整體施政表現的民眾仍有26.0%表示信任（不信任的有67.6%）。明年市長選舉若藍綠對決，則目前表態支持民進黨可能人選（立法院副院長蔡其昌、立委何欣純）的台中市民眾各有4成餘表示信任盧秀燕。





經交叉分析得見，幾乎各族群民眾對於盧秀燕的整體施政表現皆明顯表示滿意，尤其是女性、或市議員選舉的第2與5與8與9及14選區、或50至59歲與70歲以上、或國中以下與專科學歷、或泛藍與中立民眾等，皆超過7成5滿意其施政表現，而市議員選舉第3與6選區、或30至39歲、或大學以上學歷、或泛綠民眾等群表示不滿意的比率相對較高（皆超過3成）。





民調結果顯示，就台中市民眾的政治立場而言，泛藍民眾有94.0%滿意其整體施政、5.1%不滿意，泛綠民眾有46.9%滿意、48.0%不滿意，評價明顯分歧，而在抽樣誤差範圍內，61.8%民眾黨支持者滿意其施政、26.1%不滿意，至於中立民眾有76.8%滿意其施政、17.4%不滿意。





此外，值得注意的是明年市長選舉若為藍綠對決，目前表態支持民進黨可能人選（蔡其昌、何欣純）的台中市民也有3成8左右表示滿意盧秀燕的整體施政表現。





該民調由美麗島電子報委託，戴立安進行問卷設計與分析，並由畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍：台中市各行政區。調查對象：設籍在台中市且年滿19歲的民眾，調查時間：2021年4月15日至4月16日。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。抽樣設計：以中華電信公司台中市住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後，為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，在抽取電話門號後由CATI系統主機進行撥號時，再藉由「隨機跳號」方式（random-digit-dial, RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。樣本規模：成功完訪1069人，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數是依據台中市政府公布2021年3月民眾性別、戶籍、年齡資料，與2020年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本即具有代表性。



