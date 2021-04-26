Tag人物／藻礁公投的最後一哩路 環保鬥士潘忠政奮戰20年

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7600年藻礁，為海洋生態育嬰籃。
大潭藻礁不僅有7600年歷史，更是全球唯一在淺水域沙灘上生成的藻礁海岸，特殊的地質景觀與豐富的生態多樣性，更被國際期刊認證具世界級自然遺產的地位。「這個地方是很好的環境教育的場域」潘忠政說。曾任教於新坡國小的潘忠政，以往常帶學生來潮間帶做環境教育，只要蹲下細看，寄居蟹、珠螺不再是課本上的圖片，這些小動物是活生生的在礁岩處成長、覓食，這裡豐富的生態系歸功於藻礁的生成方式。
藻礁體上會著生殼狀珊瑚藻，當殼狀珊瑚藻死亡後，便會留下了碳酸鈣，這樣一層一層的堆疊上來，多孔隙的環境讓小動物可以在這邊出生、躲避天敵，附著而生的沙菜、石蓴成了小動物的食物，「這個就是海洋生物的育嬰法」潘忠政解釋，礁岸對於維護生態系多樣性功不可沒。
2007年中油在桃園觀音海岸，進行天然氣海底管線的興建工程，造成藻礁破碎、被砂石掩埋，對於海洋生物育嬰籃遭受如此嚴重地破壞，潘忠政不惜挺身而出成為抗爭的領頭羊，潘忠政解釋，藻礁的珍貴在於，它是千層派式累積生成，一旦因為工業開發受到撞擊變成碎片，便再也無法恢復它原來的樣貌，「如果說造礁20年才造出1公分來的話，你挖了它10公分就是200年」，潘忠政字裡行間全是對環境被糟蹋的不捨。
粉紅風暴席捲全台，守護藻礁誓不退讓。
潘忠政長期生活在桃園，關注海岸生態環境，在擔任教師期間，就因為當地環境遭受工業污染衝擊，而開始從事環保工作，1993年他創辦觀音文化工作陣，2009年組織大崛溪文化協會，保護溪流不餘遺力。
2016年開始的「搶救大潭藻礁」運動，延續至今經歷了政黨輪替，過往的戰友成為了對手，身邊的人來來往往，潘忠政的訴求卻不曾動搖，面對網路上的種種指控與抹黑，潘忠政表示「我們甚至最後也變得像中共同路人一樣」，壓力排山倒海而來，令人慶幸的是，因為這些不實指控，讓越來越多人開始關注藻礁議題，這一股推波助瀾之下，更有學生團體自主在校園發動「粉紅風暴」，全台將近30所大學加入，全力將這股浪潮推向社會各個角落，最後使得原本35萬份連署書的達標門檻，暴衝變成70萬份的民意，訴求中央要審慎評估這項由人民發起的生態公投。
台灣首次生態公投，守護家園最後一哩路。
70萬份的連署書只是第一階段的過關，但還不能算是成功，如同每日海岸的潮起與潮落，潘忠政開心之餘，更擔心的是8月28日的公投，是否能順利過關？「保護藻礁是我們認為，應該要留給下一代的重要資產」，在接下來的日子裡，潘忠政的任務是要讓大家知道「為什麼要把藻礁留給下一代？」他計畫要把藻礁生態製作成教材、培訓講師，要把正確的資訊推廣出去，相信人民在最後一刻會做出正確的選擇，面對隨之而來的挑戰，潘忠政說：「我們會陪所有這些連署人，走完最後一哩路」。
【Tag人物小檔案】
●姓名：潘忠政
●學歷：花蓮師專畢業
●經歷：
小學老師、大潭藻礁公投領銜人
1993年創立創立觀音文化工作陣
2000年小學教師退休
2009年組織大堀溪文化協會
2013年組織桃園在地聯盟搶救觀新藻礁
《NOWnews今日新聞》，推出專題企畫《#Tag人物》，不用過多的視覺包裝，更沒有花俏的特效動畫，我們希望最真實呈現人物主角的生命故事。衡量成功人生的指標，從來不該是世俗眼裡的單一標準，夢想有千百種可能。讓我們用不同的視角，看見追夢的勇氣和堅持。