報稅季到來 民眾愛注意 今年申報期只到5月底不展延
109年度所得稅結算申報即將在下月初(5/ 1)登場，財政部南區國稅局表示，今年新便民措施為民眾可以使用手機申報綜合所得稅，只要是國人本人申辦的月租型門號都可使用，全程無需使用讀卡機，更不用特地至國稅局臨櫃索取「查詢碼」，免插卡、免出門就能輕輕鬆鬆完成報稅。
記者林怡孜/台南報導
2021-04-26 14:56:44
財政部南區國稅局說明，財政部新增免讀卡機快速認證的「行動電話認證」方式，使用4G/5G訊號手機，上網搜尋「報稅」關鍵字連結手機版報稅系統，輸入本人身分證字號、電信業者、行動電話號碼及健保卡卡號等資料，手機驗證通過後即可登入報稅系統，下載所得及扣除額資料並進行申報。但手機作業系統需為Android 9以上或iOS 12以上，瀏覽器為Chrome 84以上或Safari 12以上，方可操作。
南區國稅局進一步說明，除了行動電話認證報稅外，也另外提供「戶口名簿戶號+查詢碼」及「行動身分識別TW FidO」2種認證方式，民眾如需使用其他繳稅方式或增刪修下載的資料（如增減扶養親屬等），請改用電腦或平板使用線上版申報繳稅軟體。南區國稅局特別提醒，今年所得稅申報期自5月1日至5月31日止，只維持一個月，報稅民眾請多留意。
今年每人基本生活費調高為18萬2千元 ，較108年度增加7,000元，每一申報戶可乘以納稅義務人、配偶及受扶養親屬總人數，計算之「全戶基本生活所需費用總額」，超過全部免稅額、一般扣除額、儲蓄投資特別扣除額、身心障礙特別扣除額、教育學費特別扣除額、幼兒學前特別扣除額及長期照顧特別扣除額合計金額部分，即可從綜合所得總額中減除。今年因疫情關係，若納稅義務人受疫情影響無法一次繳清稅捐者，配合所得稅申報期間，可在今年5月31日前申請延期或分期繳稅，延期最長可延1年，分期最長可分3年。