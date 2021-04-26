NBA／勇士渴望重返季後賽 格林不甘心打附加賽：拚前6
勇士今天靠著兩位主將Stephen Curry(柯瑞)轟下37分，Draymond Green(格林)繳出「準大三元 」，聯手率隊贏球，目前暫居西區第10，能藉由附加賽打進季後賽，不過Green喊出要衝進前6，拚直接晉級。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-04-26 15:00:46
Curry這個月手感發燙，讓他衝上聯盟得分王寶座，今天三分球14投7中，4月還沒打完就累積85球，超越James Harden的82球，改寫聯盟史上單月命中最多三分球紀錄。
而Green也不遑多讓，繳出8分14籃板13助攻，籃板數創新高，場均助攻高居聯盟第3，在場上影響力十足，連主帥Steve Kerr都稱讚，「不是不尊重Curry，他拿了37分，但今晚是屬於Green的比賽。」
勇士上季受傷病影響墊底坐收，Kerr表示，「相當渴望重返季後賽，現在處於很好的位置上，非常有機會。」勇士目前排在西區第10，和馬刺同勝率，領先第11的鵜鶘有4.5場勝差。
不過Green野心更大，不想靠附加賽進入季後賽，「不，我的想法一直沒改變，就是要衝上更高的爬明，如果能拿到第6就太好了。」