9機師染疫！指揮中心派保警、護理人員進駐華航居檢所
國籍航空機師染疫案連環爆！中央流行疫情指揮中心今（26）日公布又再增加2名機師確診，目前累計有9位機師染疫。指揮官陳時中表示，今日討論在華航機組人員居家檢疫的場所消毒要更完整，並會派部分保警跟護理人員進駐，協助將相關防疫細節做得更完整，確實監督是否有落實不能出戶的規定，但若問題很大，就不排除全面接管可能。
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-26 15:11:49
華航貨機染疫機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091與另一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，其同住家人案1090確診。24、25日分別有1機師案1092與2機師案1100、1101確診，再加上今日確診的本國籍機師案1102與案1105。
陳時中在今日的指揮中心記者會上表示，今日上午有針對華航提供給機組員居家檢疫場所的部分進行討論，提到每個房間在人員一離開後就要進行完整的消毒，同時預計要派部分保警跟護理人員進駐華航的居檢所，幫助與指導將其相關細節做得更完整，包括消毒、動線等規劃時否落實。
陳時中說，因為很多人也有懷疑是不是在居檢索被感染，所以會加派更專業的人進去協助，保警跟護理人員都不會多，護理人員大概1至2位就好，來看看感控是否完整，消毒是否確實，保警也會調閱相關監視器，確認人員是否有偷偷出戶、亂跑等沒有落實不出戶的規定。
陳時中稱雖然沒有要全面接管，但若發現問題很大，當然也不排除全面接管的可能，不過目前是沒有這樣的打算。