華航機師再增確診！累積9人染疫　多位感染源不明

▲華航機師確診。（圖/NOWnews製圖）
▲華航機師確診案持續延燒，今（26）日指揮中心宣布，確診機師再增2位，6天內共驗出9位華航機師確診，且多位感染源不明。（圖/NOWnews製表）

記者孫唯容/綜合報導

2021-04-26 15:31:33｜2021-04-26 15:35:53

華航機師確診案持續延燒，今（26）日指揮中心宣布，確診機師再增2位。回顧4月20日先有2位華航機師（案1078、1079），居檢後驗出新冠肺炎確診，同日1名印尼籍40多歲男性華航貨機機師，在澳洲當地檢出新冠肺炎陽性確診，隨後指揮中心擴大回溯採檢，6天內共驗出9位華航機師確診，且多位感染源不明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
華航印尼籍機師執勤到澳洲，自覺出現喉嚨癢，20日在當地驗出新冠肺炎陽性確診，指揮中心啟動個案在台活動史的調查，並擴大回溯採檢，先找出2名接觸者檢測為陽性，分別是案1090、1091。

案1090為印尼籍10多歲男子，是該機師的兒子，成為國內暌違70多天以來，再度確診的本土個案﹔案1091和印尼籍機師與其兒子（案1090），都在4月16日在中午12到13點，在台北清真寺有聚會活動，但那一天他們在清真寺裡面沒有一起碰面，分別在寺裡面兩個地方，會後才在停車場見面。

24日指揮中心回溯採檢者，檢出案1092新冠肺炎陽性確診，案1092是40多歲男性，同為華航貨機機師，感染源不明，現正調查中。25日指揮中心宣布再新增1名回溯採檢者檢出陽性（案1100），以及新增1名居家檢疫期滿者檢出陽性（案1101），案1100與案1101都是華航機機師，感染源均不明。

今天指揮中心表示，擴大回溯採檢再新增2名陽性個案，分別是案1102的30多歲男性，案1105的40多歲男性，兩人皆為華航貨機機師，這兩例與前幾天華航機師確診者相同，感染源均不明。

此外，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，在華航機師確診案中，案1078、1079、1090、1091皆確定感染英國變異株。其中案1078、案1079的病毒株定序完全相同，案1090、案1091之間定序部分相同，不能排除為同起感染事件。

指揮官陳時中今天表示，華航機組人員居家檢疫的場所消毒必須完整，預計會派部分保警跟護理人員進駐，協助將相關防疫細節做得更完整，確實監督是否有落實不能出戶的規定，但若問題很大，未來不排除全面接管可能。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答
《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答

PK擂台

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
100%0%
2021-04-26-2021-04-29

你認爲《跟蹤騷擾防制法》上路是否能預防犯罪？

不能
26.72%73.28%
2021-04-24-2021-04-26
即時
推薦閱讀