華航機師再增確診！累積9人染疫　多位感染源不明

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案1090為印尼籍10多歲男子，是該機師的兒子，成為國內暌違70多天以來，再度確診的本土個案﹔案1091和印尼籍機師與其兒子（案1090），都在4月16日在中午12到13點，在台北清真寺有聚會活動，但那一天他們在清真寺裡面沒有一起碰面，分別在寺裡面兩個地方，會後才在停車場見面。
24日指揮中心回溯採檢者，檢出案1092新冠肺炎陽性確診，案1092是40多歲男性，同為華航貨機機師，感染源不明，現正調查中。25日指揮中心宣布再新增1名回溯採檢者檢出陽性（案1100），以及新增1名居家檢疫期滿者檢出陽性（案1101），案1100與案1101都是華航機機師，感染源均不明。
今天指揮中心表示，擴大回溯採檢再新增2名陽性個案，分別是案1102的30多歲男性，案1105的40多歲男性，兩人皆為華航貨機機師，這兩例與前幾天華航機師確診者相同，感染源均不明。
此外，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，在華航機師確診案中，案1078、1079、1090、1091皆確定感染英國變異株。其中案1078、案1079的病毒株定序完全相同，案1090、案1091之間定序部分相同，不能排除為同起感染事件。
指揮官陳時中今天表示，華航機組人員居家檢疫的場所消毒必須完整，預計會派部分保警跟護理人員進駐，協助將相關防疫細節做得更完整，確實監督是否有落實不能出戶的規定，但若問題很大，未來不排除全面接管可能。