要求謝長廷返國備詢　國民黨團：不接受遠端視訊

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2020年9月，我漁民在釣魚台海域遭日軍艦衝撞，謝說真相有待調查；同年12月曾說，台灣開放日本核食若比中國慢，會讓挺台日本政治人物沒面子；今年2月說要求日本人買鳳梨，多少是賣面子；以及日前稱台電也排氚廢水入海，挺日本氚核汙染水台入海。
國民黨團總召費鴻泰痛批，謝長廷的言論已形同叛國，現在仍安坐在駐日代表位置上，總統蔡英文也不作聲，難道是默認謝叛國、汙蔑中華民國的言論？
費鴻泰表示，29日外交國防委員會將要求謝長廷做專案報告並備詢，並且國民黨團絕不接受以視訊方式進行，如果外交部或其派系立委以防疫為重為由，替謝長廷護航，費鴻泰提醒，近期曾經有「外交泡泡」方式，讓帛琉總統惠恕仁、美國前國務次卿克拉奇等人入境的前例，若謝長廷不回台接受立院備詢，國民黨團揚言「保證有更大的動作，請執政黨拭目以待！」
立委陳以信表示，韓國已經向國際海洋法庭提出訴訟，韓國、俄羅斯也提出必須參與核廢水排放檢測監督，「太平洋島國論壇」則要求日本必須跟該論壇成員國進行協議，反觀我國立場只有「關切」，連一句抗議也說不出口。陳以信要求，謝長廷必須繼續向日本表達我國嚴正抗議的立場，並要求日本必須根據2014年台日簽訂的「核能安全管制備忘錄」進行核能安全協議。