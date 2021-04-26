中捷場站聯合開發落後　議員：中市府檢討原因

台中捷運25日通車，捷運場站聯合開發6站7處進度，非常嚴重落後，今(26)日民進黨市議員謝明源質詢指出，只有文華高中站已興建完成並於今年3月取得使用執照；其餘如市府站二處G9－1，G9－2，更無廠商來投標，文心崇德站、文心櫻花、四維國小站等不是在資格審查，就是還在簽約。質疑市府是否因誘因不足，地點不佳，才造成廠商裏足不前，不願意投入，希望市府要檢討原因。
記者柳榮俊/台中報導
2021-04-26 15:44:09
對此，交通局長葉昭甫表示，文華高中站已興建完成，今年3月取得使用執照；文心崇德站、文心櫻花站兩案已於109年招商成功並完成簽約，投資人現正辦理規劃中，預計6月申請建造執照；四維國小站、南屯站去年底公告上網，至等標期滿均有申請人遞件申請，目前已完成開標及資格審查作業，後續將辦理評選，預計可於今年8月完成簽約。
交通局指出，隨著捷運綠線通車、捷運藍線進入綜合規劃，捷運橘線進行可行性研究等題材效應發酵，軌道商機不斷浮現，市政府站2處基地推案時機已臻成熟，市府已著手進行招商前準備，預計7、8月可推出招商，同時也針對過去招商條件滾動檢討，加強訪商宣傳作業，針對潛在投資人於投標時遭遇難題給予行政協助，期能於後續市政府站推案招商時順利徵得投資人。