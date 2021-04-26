機師染疫連環爆華航恐停飛？陳時中揭關鍵：未有傳播鏈
華航貨機群聚截至今（26）日為止共有9名機師染疫，指揮中心指揮官陳時中表示，指揮中心已啟動機師採檢專案，對全體前艙機組員進行採檢，若染疫數量持續擴大，不排除會進行更進一步完整的措施，不過就目前來說相關處置、時序跟兼顧機師工作與飛航安全都是可行的，除非一驗就驗到10幾個才會有下一步的做法。
記者林莞茜／綜合報導
2021-04-26 15:44:26｜2021-04-26 15:47:09
針對華航貨機機師染疫，指揮中心已啟動機師採檢專案，應檢人數為1272人，在核酸檢驗部分，已採檢514人，其中3人陽性（案1101、案1102、1105），另511人為陰性；血清檢驗509人，507人陰性、2人檢驗中。華航也將取消部分航班已加速進行採檢進度。
在今日的指揮中心記者會上，有媒體問到機師染疫人數連連增加，是否會宣布華航停飛或分批進行航班的可能？指揮官陳時中回應表示，就目前來說，這樣的處置、時序上，跟航空公司運作上面，與兼顧到機師飛航安全上是可以的，但若是我們今天一驗，就有幾10個染疫，當然就要有更多完整的措施要來進行，不過目前驗到514人大概進行到三分之一，那檢驗出來招回來採檢是1位染疫，所以相對這比例是低的，是不會有這樣大量、大規模的傳播鏈在裡面。
陳時中也說，在機師一有確診，一開始發生的時候，就有請華航通知他們所有的機組人員要來回溯採檢，同時也有提醒他們不要搭乘大眾交通工具，避免出入人擠的地方。他重申，雖然不能講對社區影響完全沒關係，到目前看起來對社區影響相對的低，因為上述被驗出的這幾位，都是在居家檢疫完成後被驗出來。