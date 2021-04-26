尹汝貞得奧斯卡「最佳女配」　《尹STAY》夥伴流淚祝賀

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尹汝貞得獎難掩好心情，但也謙虛表示，瑪麗亞巴卡洛娃、葛倫克蘿絲、奧莉薇雅柯爾曼、阿曼達塞佛瑞等入圍者都很優秀，自己只是幸運了點，也覺得這是美國人善待韓國人的方式。尹汝貞不改以往幽默，先是感謝兒子，笑說：「因為是他們讓我必須出門工作！」她從身兼《夢想之地》製片的大明星布萊德彼特手上接過獎杯時，更表示：「終於見到你了！」奶奶追星成功的舉動笑翻眾人。
尹汝貞是大小螢幕的最強綠葉，主持的《尹食堂》系列節目、《尹STAY》更是受到各國粉絲喜愛，她獲得本屆「最佳女配角」後，《尹STAY》製作人羅PD、主持搭檔朴敘俊、鄭有美、崔宇植等人，也紛紛獻上祝福。羅PD表示，就像是家人般得獎一樣，很替尹汝貞感到開心，也很榮幸能與她合作多年，製作多部優質節目。
羅PD一路以來都深信尹汝貞會被世界認可，喊話他今後還要與她「開好幾間餐廳」。跟尹汝貞合作不止一次的朴敘俊，則說老師的成績總是讓他敬佩，他相信《夢想之地》的所有工作人員，一定也能感受到尹汝貞的專業與敬業，非常恭喜尹汝貞。
鄭有美對於尹汝貞成為南韓第一位得到奧斯卡的演員，感到無比自豪，希望老師未來也能健健康康，帶來更優質的作品；崔宇植守在電視機前等待揭獎，看到尹汝貞得獎後激動落淚，他恭喜老師得獎，希望未來也能再看到更多尹汝貞的作品。