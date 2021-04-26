中火燃煤機組不拆除　藍營議員怒轟台電吃人夠夠

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議員吳瓊華表示，台電的供電資料，從在25日晚間顯示「中部用電量是774.7萬瓩，但是發電量卻高達886.9萬瓩，很明顯就是供電超過需求。反觀北部、南部、東部都是發電量比用電量少」，中部發電供應全台，現在台電還要在台中蓋兩個發電機組，實在不合理，根本吃人夠夠。
議員羅廷瑋也說，政府施政就是「依法行政」，台電要新增兩部發電機組，威脅中部人健康，依法必須經過市府審查，這是專業、合法的作為，為何經濟部、台電一直放話「比手畫腳」，就要配合他們，乖乖報告審查進度，這是什麼歪理。
議員黃馨慧指出，蔡政府以減煤降低PM2.5為理由要增加中火2部燃氣機組，並堅持原1至4號舊機組「只除役、不拆除」當成備用電力，未來若台電備載容量降低，12部機組全開，台中人真的很難接受。
楊正中議員指出，如增加二部燃氣機組每年還是會排放懸浮粒子113公噸、硫氧化物258公噸、氮氧化物1156公噸。而台電增加二部燃氣機組，卻不除役四部燃煤機組，屆時十部燃煤機組加上二部燃氣機組，台中將變成全國最大空氣汙染地區。
議員李中今強烈抗議，中央政府執行錯誤的能源政策，卻要中市民承受燃煤污染，現在還要新增燃氣機組卻不承諾除役老舊燃煤機組，這將讓台中地區的溫室氣體與碳排放量總量大增，不僅會影響空氣與生活品質，也會傷害市民的健康，他極力贊同盧秀燕市長先減四部燃煤機組再新增兩部燃氣機組的主張。
盧秀燕表示，台電公司前年在通宵電廠進行汰舊換新，為何對台中卻持不同標準，市府堅決守護市民健康與權益，「絕不妥協也無所畏懼」。
盧秀燕表示，中火已有10部機組又要增設2部，她要求台電一定要拆除燃煤機組才能改善空汙，尤其台電針對苗栗通霄電廠汰舊換新老舊機組，但台中的老舊燃煤幾組非但不除役仍要增設機組，危害台中人健康，讓發電量越來越大，污染也隨之增加，台中空汙將越來越嚴重，她將堅決守護市民健康與權益。
法制局長李善植說明，廢止3號機組操作許可證的處分，環保署雖曾來文表示撤銷，但依《地方制度法》第75條及《行政院環境保護署組織條例》第3條相關規定，欲撤銷直轄市政府的行政處分，應報請行政院由行政院撤銷，環保署卻逕自發函撤銷，此舉侵害權力分立及地方自治權，屬於無效行政處分，因此台電3號機組仍屬許可證遭廢止狀態，且台電公司曾來文確認上開處分的有效性，並經環保局函復如有操作需要應依法重新申請，並取得操作許可證後才可操作，台電公司至今未重新提出許可申請。