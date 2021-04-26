柔道教練狠摔7歲童腦死 連千毅暖心幫付醫藥費痛批！
日前台中一名7歲男童至柔道館參加訓練課程，卻遭「無教練證照」的何姓教練與國小學長連摔20幾次，中間男童求饒，教練都不停止訓練，導致男童瀕臨腦死，陷入昏迷。對此，連千毅痛批：「真的是雜碎！」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-26 17:05:22
何姓柔道教練不顧安全，讓僅上課兩週的7歲男童，遭受20幾次的重摔，男童目前瀕臨腦死，新聞曝光後引起眾怒，連千毅也在臉書痛心表示：「看著新聞痛在心中，這個小朋友才7歲，何姓柔道教練，你還是人嗎…？」
連千毅今（26日）在臉書透露自己將前往醫院送急難救助金，以及大甲媽祖壓轎保平安的紅彩給受傷黃小弟弟家人，他表示：「黃爸爸你要堅強，後續我也會提供相關的協助，希望弟弟能有奇蹟出現，病情能夠好轉，趕快好起來！」並邀請廣大網友替男童祈福，向男童暖心喊話：「可以像其他小朋友ㄧ樣，有空寫張卡片給我，我會很開心，加油！」
連千毅在臉書上發文多篇，希望男童能脫離險境，他對何姓教練感到非常憤怒，痛批：「教練真的是雜碎！小孩子承受的力道，跟大人不一樣，我看你是腦子進水，沒腦當什麼教練。」雖然連千毅氣憤不已，但他仍不忘要網友們多替男童祈福。