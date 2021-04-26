民進黨推國務機要費除罪化　柯建銘與費鴻泰互槓

費鴻泰與柯建銘
▲為了國務機要費除罪化，國民黨黨團總召費鴻泰（左）26日與民進黨黨團總召柯建銘互槓。（圖／翻攝自立法院議會轉播）

記者劉育辰／台北報導

2021-04-26 16:12:27｜2021-04-26 16:16:13

立法院財政委員會將於28日進行《會計法》第99條之1項修正草案審查；國民黨籍的司法及法制委員會召委葉毓蘭今（26）日安排司法院、法務部、行政院主計總處及審計部進行「從國務機要費擬修法除罪化並溯及既往，檢討清廉執政與司法正義」進行專題報告並備詢。國民黨立法院黨團總召費鴻泰與民進黨立法院黨團總召柯建銘兩人則在委員會中為了國務機要費除罪與否、是否專為陳水扁修法等議題互槓。

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費鴻泰今日在立法院司法委員會質詢司法院代表，為何不審陳水扁的國務機要費案，若非司法院怠惰、法官怠惰，不然就是有政治考量。

司法院秘書長葉麗霞則表示，陳水扁的國務機要費案是基於陳水扁的審體考量停止審判，尊重合議庭決定。但費鴻泰似乎無法接受這樣的說法，要法官不要太政治化，否則司法改革有誰相信，更酸之所以停審，就是要等著國務機要費除罪化，「修改過了，你看會不會審。」

接著費鴻泰又詢問審計部及行政院主計總處：「吳淑珍到處要發票，你相信是真的嗎？」當他看到柯建銘已經在發言台準備質詢時，更是對著柯建銘大聲質問：「柯建銘總召，你相信吳淑珍發票是真的嗎？」柯建銘本欲開麥克風回答，卻遭費鴻泰阻止，嗆聲「你沒有權利回答、你沒資格」。

輪到柯建銘發言時，柯建銘表示，他能理解費鴻泰突然暴怒，但他也要正式問費鴻泰「相信馬英九發票是真的嗎？」並指馬英九是「用一個大發票把小發票蓋住」讓自己得以脫罪。

柯建銘強調，國務機要費案他從未缺席過，陳水扁因為發票問題，歷經兩度罷免、紅衫軍等高度政治攻防，後來特別費除罪時讓6,500人除罪，但相同性質的國務機要費，國民黨卻偏偏留下、不放過陳水扁。現在修法是要解決當時遺留下來的歷史共業，大法官釋憲時也說過同樣事情要同樣處理，這是憲法平等原則，不是藍綠問題，若不願面對國務機要費這個問題，就不配做政治人物。

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