民進黨推國務機要費除罪化　柯建銘與費鴻泰互槓

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司法院秘書長葉麗霞則表示，陳水扁的國務機要費案是基於陳水扁的審體考量停止審判，尊重合議庭決定。但費鴻泰似乎無法接受這樣的說法，要法官不要太政治化，否則司法改革有誰相信，更酸之所以停審，就是要等著國務機要費除罪化，「修改過了，你看會不會審。」
接著費鴻泰又詢問審計部及行政院主計總處：「吳淑珍到處要發票，你相信是真的嗎？」當他看到柯建銘已經在發言台準備質詢時，更是對著柯建銘大聲質問：「柯建銘總召，你相信吳淑珍發票是真的嗎？」柯建銘本欲開麥克風回答，卻遭費鴻泰阻止，嗆聲「你沒有權利回答、你沒資格」。
輪到柯建銘發言時，柯建銘表示，他能理解費鴻泰突然暴怒，但他也要正式問費鴻泰「相信馬英九發票是真的嗎？」並指馬英九是「用一個大發票把小發票蓋住」讓自己得以脫罪。
柯建銘強調，國務機要費案他從未缺席過，陳水扁因為發票問題，歷經兩度罷免、紅衫軍等高度政治攻防，後來特別費除罪時讓6,500人除罪，但相同性質的國務機要費，國民黨卻偏偏留下、不放過陳水扁。現在修法是要解決當時遺留下來的歷史共業，大法官釋憲時也說過同樣事情要同樣處理，這是憲法平等原則，不是藍綠問題，若不願面對國務機要費這個問題，就不配做政治人物。