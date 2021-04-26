AZ疫苗接種嚴重不良反應　40多歲女「暫時性腦缺血」住院

我國AZ疫苗自3月22日開打，中央疫情流行指揮中心今（26）日表示，目前累計施打人次達4萬2672，其中自費接種數為5256人。發言人莊人祥表示，有19位不良反應事件通報，1件為其他疑似嚴重不良事件，該名40多歲女性在接種12天有出現右腿不適、接種後23天出現口齒不清，懷疑是暫時性腦出血而住院，不過在住院一天經相關評估檢查後，症狀改善已出院。





我是廣告 請繼續往下閱讀

莊人祥說明，因適逢假日有開診的醫院比較少，星期六接種人數為136人，另有回補13劑，目前總共施打4萬2672人，此外，華航會有67名機組員在今日預定接種疫苗。而疫苗接種後不良事件，有增加19件，其中1件為其他疑似似嚴重不良事件。





莊人祥表示，這1件其他疑似嚴重不良事件為1名40幾歲女性，她在接種後12天有出現右腿不適、接種後23天出現口齒不清症狀，懷疑是「暫時性腦出血」住院觀察，在住院一天經相關評估檢查，且症狀改善後已出院，現也恢復上班，門診將會持續追蹤。





莊人祥指出，這比較像是疫苗接種後單一的不相關事件，就是打完疫苗之後造成暫時性的腦缺血，時間點剛好發生在疫苗接種之後。





指揮官陳時中則補充，有關施打疫苗的意願有沒有提高，要看今明兩天的數字才能知道，華航的機組員除了會載到醫院去接種外，也都會開始安排到採檢的地方去施打。



