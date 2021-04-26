與韓時期比青年失業率　邁市府推高雄就業發獎勵金

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陳其邁並以聯姻嫁娶作為比喻，鼓勵青年先了解自身興趣「有沒有合」，聽取過來人分享經驗，再到企業實習「先交往」，受企業僱用「結成連理」後，高市府會在受僱滿三個月發給9,000元，滿六個月再發給12,000元的獎勵金；市府就如同青年在求職路上的「媒人」，以一條龍的方式陪伴青年超前部署，提早在就學階段開始探索職涯，並走過企業實習，並獲得僱用，最終穩定就業。
另外一方面也希望說鼓勵青年創業，青創基金在幾個領域，包括文創包括5G AIot，包括漁創跟農創等多元的創業補助計畫，希望高雄能夠成為青年不僅是就業，包括在創業的第一桶金跟技術跟市場，都能全面性提供協助。
青年局長張以理指出，市長對於青年失業率特別要求，所以青年局規劃三個步驟，第一個從「學校」開始，讓大家對於職場有初期的認識與體驗；後續會銜接到大「實習」計畫，透過實習、實質領到薪水，讓大家了解工作的性質與涵義。
接下來畢業進入「職場」，青年局也推出「青年上班打卡獎勵計畫」就業補助，就業滿3個月就提供9,000元的津貼，滿半年就再發給12,000元的獎勵金，總共就有21,000元的獎金提供給在高雄就業的年輕人，透過一連串的計畫，希望青年朋友在高雄找工作、創業都非常順利，目前「青年上班打卡獎勵計畫」初步規劃將在5月上路。