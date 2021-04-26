與韓時期比青年失業率　邁市府推高雄就業發獎勵金

高市府青年局「職對你有港覺」記者會有請徐展元擔任主持人，用電競轉播的方式活潑介紹，鼓勵青年扎根高雄就業。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.26）
▲高市府青年局「職對你有港覺」記者會有請徐展元擔任主持人，用電競轉播的方式活潑介紹，鼓勵青年扎根高雄就業。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.04.26）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-04-26 16:20:37｜2021-04-26 16:22:36

高雄市政府青年局今年度首推「大港青年職涯發展暨產業導航計畫」，並以「職對你有港覺」作為主題，高雄市長陳其邁現場也指出，青年朋友在高雄受僱滿三個月就發給9,000元津貼，滿六個月再發給12,000元的獎勵金，希望協助青年超前部署，探索未來職涯方向。

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高雄市長陳其邁會前被問到去年高雄青年的失業率是六都第一，要如何改善？陳其邁表示，高雄市在去年一到六月，韓市長時期，15到24歲的青年失業率是13.9％，到去年的年底已經降到12.4％，市府將以多元配套方式來增加青年的相關就業。

陳其邁並以聯姻嫁娶作為比喻，鼓勵青年先了解自身興趣「有沒有合」，聽取過來人分享經驗，再到企業實習「先交往」，受企業僱用「結成連理」後，高市府會在受僱滿三個月發給9,000元，滿六個月再發給12,000元的獎勵金；市府就如同青年在求職路上的「媒人」，以一條龍的方式陪伴青年超前部署，提早在就學階段開始探索職涯，並走過企業實習，並獲得僱用，最終穩定就業。

另外一方面也希望說鼓勵青年創業，青創基金在幾個領域，包括文創包括5G AIot，包括漁創跟農創等多元的創業補助計畫，希望高雄能夠成為青年不僅是就業，包括在創業的第一桶金跟技術跟市場，都能全面性提供協助。

青年局長張以理指出，市長對於青年失業率特別要求，所以青年局規劃三個步驟，第一個從「學校」開始，讓大家對於職場有初期的認識與體驗；後續會銜接到大「實習」計畫，透過實習、實質領到薪水，讓大家了解工作的性質與涵義。

接下來畢業進入「職場」，青年局也推出「青年上班打卡獎勵計畫」就業補助，就業滿3個月就提供9,000元的津貼，滿半年就再發給12,000元的獎勵金，總共就有21,000元的獎金提供給在高雄就業的年輕人，透過一連串的計畫，希望青年朋友在高雄找工作、創業都非常順利，目前「青年上班打卡獎勵計畫」初步規劃將在5月上路。

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