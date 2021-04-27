阿杜傳遞正能量　鼓勵疫情下正向思考

阿杜睽違約1年多推出全新單曲《為愛而戰》，這首歌描述置身在困境與選擇的課題中，世上沒有絕望的處境，只有對處境絕望的人，阿杜鼓勵正身處困境的人們懷抱希望正向思考。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-04-27 08:00:00
近期受疫情影響，阿杜都待在新加坡與家人一起，因此這首單曲也是在當地進行錄製，他僅花幾小時就完成錄音。這首歌主要是以情感為出發點，觸及大家在面對困境、選擇時的心態處境，他提到：「讓我最有感的歌詞是『當初怎麼喜歡，現在就怎麼心酸』，描述一段關係中，心有所愛之人真實而深刻的樣子；這首歌曲也有一部分講述了之前因疫情分隔兩地的家人、愛人、朋友無法相見，相聚竟成了奢望。」
儘管生活中有時會遭遇難關陷入困境，像是疫情改變了許多人的生活型態，但他希望能藉由這首歌曲帶給大家溫暖正向的力量，種下「愛」的信念，就像一顆種子總會有方法破土而出，開出絢爛的花。
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