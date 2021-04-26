中火燃氣機組都審遭阻擋　綠營批盧政治操作

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江肇國直指，盧市長用自己創設的港埠專區都市審議相關規定一再拖延燃氣機組的興建，延長燃煤機組的運作，看來只是政治操作，在為台中空汙找個代罪羔羊。如果市長的盤算是「多燃一天煤，就可以多騙一天選票」，那繼續犧牲的還是市民的健康，讓人遺憾。
議員張玉嬿指出，中市去年PM 2.5平均值15.4微克，創歷年新低，施政報告強調空污防制對策奏效，但今年前二月26.1微克，市府就扯是地形氣候影響，這是無視大腦的神邏輯、貽笑大方，她要求市長盧秀燕允諾今年至少維持15.4微克，繼續維護好空氣。
張玉嬿說，市長施政報告提到全方位推動三大空氣污染源改善對策，讓台中空氣品質大大變好，去年PM 2.5年平均值15.4微克，創歷年新低；但，施政報告裡沒提到的是，去年全國平均值為15微克，中市在標準之下，也算不及格。「牽拖」全國空品一樣差。
議員黃守達指出，盧市府用都審手段持續卡燃氣上線替換燃煤，遲遲不肯放掉中火這個政治籌碼，卡燃氣至今已過了461天。而燃煤機組的發電汙染遠高於燃氣機組，盧市府還要市民多吸這些不必要的廢氣多久？
黃守達質疑，盧秀燕口口聲聲說要拆除燃煤機組才能讓燃氣機組上線，但盧市長不可能不知道，若未來因天候條件或他國軍事干擾，導致天然氣供應不足，又沒有備用燃煤機組可以運轉的話，很有可能將會使全民陷入缺電危機。盧市長只想把減煤「機組」的功勞攬在自己身上，風險管理都拋諸腦後，甚至市長也很清楚不可能說拆就拆，用「總共有幾部機組在中火」來說嘴，而不是用「總共有幾部機組在發電」來衡量汙染多寡，根本就是惡意誆騙市民的話術。
黃守達呼籲，早一天燃氣，少一天燃煤。盧市府不要再用都審卡燃氣機組上線，中火不是任何人的政治籌碼，市長要做的應該是要為市民在電量需求與環境保護之間取得平衡，市民的健康不能再等。