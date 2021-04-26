中火燃氣機組都審遭阻擋　綠營批盧政治操作

中火燃氣機組都審遭阻擋　綠營批政治操作
▲台中火力發電廠燃氣機組都市審遭中市府阻擋，議員江肇國表示，拖延燃氣機組的興建，延長燃煤機組的運作，看來只是政治操作(圖／柳榮俊攝2021.4.26)

記者柳榮俊/台中報導

2021-04-26 16:44:14

台中火力發電廠燃氣機組都市審遭中市府阻擋，台中市議員江肇國質詢表示，現在是台灣能源轉型與空品改善的關鍵時期，可惜出現了盧市長這位國家絆腳石。燃氣比起燃煤，硫氧化物、氮氧化物、懸浮微粒、重金屬等污染皆大幅減少，這眾所皆知的常識，盧市長卻明知而不為，令人不解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江肇國指出，盧市府要求中火先拆燃煤才蓋燃氣，但是不論市長座車汰換或者是現在文山焚化爐的更新，全都是新的買了或蓋了，舊的才會安排汰除，盧市長堅持「先拆後建」，根本只是政治口號，只想阻擋燃氣機組的興建。

江肇國直指，盧市長用自己創設的港埠專區都市審議相關規定一再拖延燃氣機組的興建，延長燃煤機組的運作，看來只是政治操作，在為台中空汙找個代罪羔羊。如果市長的盤算是「多燃一天煤，就可以多騙一天選票」，那繼續犧牲的還是市民的健康，讓人遺憾。

議員張玉嬿指出，中市去年PM 2.5平均值15.4微克，創歷年新低，施政報告強調空污防制對策奏效，但今年前二月26.1微克，市府就扯是地形氣候影響，這是無視大腦的神邏輯、貽笑大方，她要求市長盧秀燕允諾今年至少維持15.4微克，繼續維護好空氣。

張玉嬿說，市長施政報告提到全方位推動三大空氣污染源改善對策，讓台中空氣品質大大變好，去年PM 2.5年平均值15.4微克，創歷年新低；但，施政報告裡沒提到的是，去年全國平均值為15微克，中市在標準之下，也算不及格。「牽拖」全國空品一樣差。

議員黃守達指出，盧市府用都審手段持續卡燃氣上線替換燃煤，遲遲不肯放掉中火這個政治籌碼，卡燃氣至今已過了461天。而燃煤機組的發電汙染遠高於燃氣機組，盧市府還要市民多吸這些不必要的廢氣多久？

黃守達質疑，盧秀燕口口聲聲說要拆除燃煤機組才能讓燃氣機組上線，但盧市長不可能不知道，若未來因天候條件或他國軍事干擾，導致天然氣供應不足，又沒有備用燃煤機組可以運轉的話，很有可能將會使全民陷入缺電危機。盧市長只想把減煤「機組」的功勞攬在自己身上，風險管理都拋諸腦後，甚至市長也很清楚不可能說拆就拆，用「總共有幾部機組在中火」來說嘴，而不是用「總共有幾部機組在發電」來衡量汙染多寡，根本就是惡意誆騙市民的話術。

黃守達呼籲，早一天燃氣，少一天燃煤。盧市府不要再用都審卡燃氣機組上線，中火不是任何人的政治籌碼，市長要做的應該是要為市民在電量需求與環境保護之間取得平衡，市民的健康不能再等。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

《玩命關頭9》火爆登場！回顧1-9集裡的重要角色，哪一個是你的最愛？

繼續作答
下列哪一件事情讓你覺得最扯？

下列哪一件事情讓你覺得最扯？

繼續作答

PK擂台

機師多人染疫，您覺得華航機師接種疫苗速度會不會太慢？

會，太慢了
不會，不會太慢
100%0%
2021-04-26-2021-04-29

你認爲《跟蹤騷擾防制法》上路是否能預防犯罪？

不能
26.72%73.28%
2021-04-24-2021-04-26
即時
推薦閱讀