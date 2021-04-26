怒控謝長廷叛國　趙少康點名蔡英文出面表態

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趙少康痛斥，謝長廷的行為以駐日代表來看，已經是賣國、叛國；若以一個律師的行為來看，其委託者是台灣人民，也違反委託者的信賴與託付。且謝長廷身為駐日代表，不只有法律責任，更有政治責任，負有高度的政治任命，既然這樣亂講，就已經失去駐日代表的資格、格調、風度。
趙少康說明，謝長廷說核二廠也排放含核污染的廢水，犯的是邏輯上的「類比謬誤」，把台灣核電廠的正常排放廢水比成福島核反應爐爐心熔燬及爐體氫爆後，由消防灌注降溫以及地下水、雨水等接觸過燃料棒核種的廢水一樣，實在令人匪夷所思。
趙少康說，當年日本福島核電廠爐體被氫爆炸破，必須出動直升機和消防車，從爐頂灌水降溫，雨水也流進爐體，導致地下水遭到核汙染。這種被國際評為第七級最高級的核電廠事故產生的核廢水，不論受核污染的程度和數量，台灣核電廠的正常排水如何能和福島的核污染廢水相比擬？根本是天壤之別。
趙少康也質疑，台電公司被謝長廷這樣講，卻沒有出來澄清，一點格調都沒有，他知道台電為難，因為台電內的核能部希望發展核能，民進黨政府卻不發展核能，讓台電不知道怎麼辦，但他呼籲台電講真話，該怎麼講就怎麼樣講。
新聞來源為Newtalk 新頭殼