馬國賢被警告將「單身一輩子」　今年是最後期限

藝人馬國賢今年50歲仍未婚，日前被算命師提醒「今年要是不結婚，註定單身一輩子」使他焦慮萬分，趕緊到「台北霞海城隍廟」拜月老，沒想到拜完後人緣不但變好，連很久沒聯繫的女生都突然找他吃飯。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-04-27 09:00:00
謝麗金、馬國賢主持Podcast《金馬講》最新一集邀請周大欽道長談論如何拜拜最正確，馬國賢自認是圈內最愛拜拜、算命的藝人，前陣子被算命師提醒「今年要是不結婚，註定單身一輩子」為正姻緣最後期限，聽聞後他到「台北霞海城隍廟」拜月老，神奇的是拜完後，很久沒聯繫的女生都突然找他吃飯。
謝麗金則是分享自身奇特經驗，她曾到友人家中作客，竟被供奉的關公乩身欽點「妳是酒國英雄，桌上三杯酒喝光。」謝麗金百思不得其解神明為何稱她酒國英雄，周道長笑笑解釋：「神明看人的視角是由上往下看，關公知道關於妳的一切。」謝麗金聽完解釋後訕訕地笑了笑，趕緊接下個話題。
許多人為求事業旺、求得好業績而補財庫，謝麗金好奇要拜哪些神、該怎麼拜、多久要拜一次？周道長表示「自覺和哪尊神有緣就能拜」過程中感到舒適自在，日後就能持續拜同一尊神，而補財庫道理與發薪水相似，每個月依照能力去補才有幫助，他直言：「沒人補一次旺整年的。」