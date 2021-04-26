捷運施工影響交通動線與校園安寧 江怡臻：請做好配套
捷運樹林線刻正上網招標，新北市議員江怡臻今（26）日在新北市議會的第四、五審業務質詢，關注興建所造成的交通壅塞、噪音汙染，及經營權之爭；捷運局長李政安回應，施工廠商確定後，會在施工前2週到地方辦理會勘，也會要求施工廠商舉行大型的施工說明會。
記者陳志仁／新北報導
2021-04-26 17:45:59
江怡臻表示，新北樹林線原由台北捷運局興建，經過雙北論壇的研議後，將由新北捷運局負責，未來地方上若有問題，可以立即處理，不必再繞一圈，議會也能直接監督；李政安說，樹林線第一標（金城路到城林橋）流標，預計5月再上網，第二標（城林橋到迴龍）已在23日上網，未來經營權雙北會再協調。
江怡臻認為，捷運樹林線沿線會經過的學校有中正國中、土城國小、樹林高中等，間接影響的包括清水國小、樹人家商，都擔心捷運施工時，會影響學生交通動線安全與周遭安寧，甚至是施工落塵問題；希望市府能使用低污染、低噪音的機具和工法，也必須主動向學校師生說明，維護學生權益。
江怡臻又說，新北樹林線會經過幾個交通壅塞瓶頸的路段，包括土城金城路，樹林城林路、中華路，希望市府能提出替代道路等措施；此外，附近居民如果因為公共工程而造成道路的封閉、交通受阻達到3個月以上，必須考慮減徵房屋稅，同時也詢問三鶯線的隔音牆設置的規劃。
李政安指出，施工廠商確定後，捷運局會在施工前2週到地方辦理會勘，也要求施工廠商近期辦大型的施工說明會，取得地方共識，目前有規劃替代道路，但38位的地主中有18位不同意，必須更努力協調；此外，將主動通知稅捐稽徵處幫受影響的民眾辦理減徵，及未來將公開隔音牆的成效報告給市民知道。