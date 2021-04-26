名家論壇》黎榮章／決戰四大公投　國民黨還得再加把勁

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此外國民黨在各項公投的論述攻防上，其實都面臨不少阻礙。以藻礁公投為例，透過聲量占比分析，發現藻礁公投中「核四」的相關討論聲量高達46.1％，整個討論方向已不是單純討論生態問題，攻防戰場轉移至核四議題上。然而據民調顯示，逾7成民眾對重啟核四持反對態度，且藍營也遭質疑是否藉「宣傳藻礁公投」，掩護重啟核四公投過關？在藻礁論戰失焦的情況下，不僅降低了原先有關生態方面的關注，更助長了反對重啟核四的氣勢。另外再以萊豬公投為例，這部分的反對聲浪，主要為批評國民黨當年在馬政府時期進口萊牛，現在卻反對民進黨進口萊豬，而藍營對此欠缺完整論述回應，導致民進黨支持者的砲火猛攻，相關討論的聲量占比近整個反萊豬公投討論的20％。
進一步分析國民黨在四大公投案的網路好感度（P/N值），發現好感度全部偏低，擁核向來是國民黨的一貫立場，但近年因核廢料、核四安全疑慮、福島核災廢水等原因，都讓核四重啟一案很難獲得網友的支持，負聲量是正聲量的10倍以上。同樣的，藻礁公投因後期輿論受核四負面聲量影響，好感度不到0.15。而「反萊豬公投」則因國民黨今昔立場矛盾，遭網友大酸雙重標準，網路好感度僅有0.1。至於「公投綁大選」好感度雖為最高，但聲量僅有4000餘則，顯示此案未獲社會關注，後續國民黨如何拉抬討論聲量仍是關鍵。
雖然民調指出四大公投通過的可能性相當高，很有機會導致民進黨政府面臨內閣改組的局面，甚至是影響綠營在2022年地方大選的選情；而民進黨決議四大公投不提對案，更加引發綠營支持者擔憂。不過綜前所述，從輿情大數據可發現，公投四案「全盤皆贏」並非十拿九穩，不僅相關討論近日聲量低迷，國民黨在各項公投案中也呈現出論述上的破口，且此時距離公投日尚餘4個多月，如同黨主席江啟臣所說，「投票率是關鍵」，如何維持並主導議題討論熱度將會是關鍵，若想說服多數選民在公投案投下「同意票」，國民黨恐怕還得再加把勁。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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