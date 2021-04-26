名家論壇》黎榮章／決戰四大公投　國民黨還得再加把勁

國民黨宣布為了828公投能夠順利過關，將啟動全台宣講活動。
▲國民黨宣布為了828公投能夠順利過關，將啟動全台宣講活動。（圖／記者丁上程攝，2021.04.18）

文/黎榮章

2021-04-26 17:58:14｜2021-04-26 17:58:25

2019年《公投法》修訂，公投將與大選脫勾，今年8月28日將迎來首次「公投日」。國民黨提出的「反萊豬」、「公投綁大選」，與民團所提的「護藻礁」、「重啟核四」這4項公投，形同對執政黨的不信任投票，若通過將對民進黨造成極大殺傷。台灣民意基金會日前發布民調指出，高達六成二的國民支持萊豬公投過關，五成四樂見藻礁公投通過。至於重啟核四及公投綁大選，背後也都有不少民意支持，國民黨來勢洶洶，執政黨「如臨大敵、戒慎恐懼」。不過透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，發現這四項公投的網路聲量過去數月維持低迷，顯示雖然國民黨在民意上佔有優勢，議題熱度卻未見起色，戰情處於「五五開」狀態。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，今年1月起四大公投的網路聲量，以國民黨領銜提出的反萊豬公投網路討論最熱，總聲量達70萬，但長期走勢呈現下降趨勢，以2月中旬為界，前後時期的差距巨大，直到近日因國民黨起動全台宣講才稍有回彈。至於環團提出的藻礁原不受外界關注，直到今年2月下旬，藻礁二階段連署告急，環團全力催票，一下子能源議題進入大眾視野，但由於國民黨在此案中扮演「聲援」角色，不敢奪人之美，卻也造成定位尷尬，無法名正言順主導議題，使得議題熱度僅維持一個月，聲量隨著連署書送審而降溫

▲四大公投：網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
▲四大公投：網路聲量走勢（圖／QuickseeK提供）
 

此外國民黨在各項公投的論述攻防上，其實都面臨不少阻礙。以藻礁公投為例，透過聲量占比分析，發現藻礁公投中「核四」的相關討論聲量高達46.1％，整個討論方向已不是單純討論生態問題，攻防戰場轉移至核四議題上。然而據民調顯示，逾7成民眾對重啟核四持反對態度，且藍營也遭質疑是否藉「宣傳藻礁公投」，掩護重啟核四公投過關？在藻礁論戰失焦的情況下，不僅降低了原先有關生態方面的關注，更助長了反對重啟核四的氣勢。另外再以萊豬公投為例，這部分的反對聲浪，主要為批評國民黨當年在馬政府時期進口萊牛，現在卻反對民進黨進口萊豬，而藍營對此欠缺完整論述回應，導致民進黨支持者的砲火猛攻，相關討論的聲量占比近整個反萊豬公投討論的20％。

▲反萊豬、藻礁公投：反對聲量占比（圖／QuickseeK提供）
▲反萊豬、藻礁公投：反對聲量占比（圖／QuickseeK提供）
進一步分析國民黨在四大公投案的網路好感度（P/N值），發現好感度全部偏低，擁核向來是國民黨的一貫立場，但近年因核廢料、核四安全疑慮、福島核災廢水等原因，都讓核四重啟一案很難獲得網友的支持，負聲量是正聲量的10倍以上。同樣的，藻礁公投因後期輿論受核四負面聲量影響，好感度不到0.15。而「反萊豬公投」則因國民黨今昔立場矛盾，遭網友大酸雙重標準，網路好感度僅有0.1。至於「公投綁大選」好感度雖為最高，但聲量僅有4000餘則，顯示此案未獲社會關注，後續國民黨如何拉抬討論聲量仍是關鍵。

▲國民黨：四大公投網路好感度（圖／QuickseeK提供）
▲國民黨：四大公投網路好感度（圖／QuickseeK提供）
雖然民調指出四大公投通過的可能性相當高，很有機會導致民進黨政府面臨內閣改組的局面，甚至是影響綠營在2022年地方大選的選情；而民進黨決議四大公投不提對案，更加引發綠營支持者擔憂。不過綜前所述，從輿情大數據可發現，公投四案「全盤皆贏」並非十拿九穩，不僅相關討論近日聲量低迷，國民黨在各項公投案中也呈現出論述上的破口，且此時距離公投日尚餘4個多月，如同黨主席江啟臣所說，「投票率是關鍵」，如何維持並主導議題討論熱度將會是關鍵，若想說服多數選民在公投案投下「同意票」，國民黨恐怕還得再加把勁。

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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