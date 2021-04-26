超出市長範疇？鄭文燦：做好城市外交對台灣桃園都好

桃園市長鄭文燦今（26）日下午前往部桃醫院視察民眾自費接種AZ疫苗情形，受訪時被媒體問到近期頻往台北市「跑行程」，外界解讀可能為參選台北市長鋪路，甚至還有人質疑鄭在產業及外交十分努力，超出了市長範疇。鄭文燦回應，做為市長就應該打造好的產業發展環境，不僅曾加就業、稅收，也可增強國力，同時把城市外交做好，對台灣、桃園都是好事。
記者李春台/桃園報導
2021-04-26 18:20:28
鄭文燦表示，桃園是全台灣工業產值第一名的城市，也是外商投資台灣三大方案第一名的城市，他擔任市長6年來參觀過400家工廠，也積極的協助招商、以及投資的工作，鄭文燦說，「我應該是所有的市長裡面，參觀產業、參觀工廠最多的。」
鄭文燦表示，目前桃園是全台灣在投資台灣三大方案第一名的城市，占了全國21%的投資總額，幾乎台商回流首選都是在桃園，所以去年疫情期間反而在產業的GDP上有所成長，今年應該會更好。
鄭文燦認為，作為市長就應該把產業發展的環境創造好，讓就業可以增加、稅收可以增加、國力也可以增加，過去6年他也做了很多外交工作，包括美國、日本、歐盟、東南亞不同的國家或地區，不管是訪問、線上交流，或者接待訪問，上任第一年他就把城市外交當作施政重點，也讓桃園的國際知名度不斷提高，相信對台灣、桃園都是好事。
媒體問到，副總統賴清德今受訪時誇讚鄭文燦是一個好市長，鄭回應，他和賴是一個團隊、一個目標，都希望在工作上能夠幫團隊加分，只有讓整個力量發揮出來，讓執政的成果帶動國家的進步，讓人民可以信賴、滿意，才是從政的初衷。