李滄東《薄荷糖》推向國際　曾擊敗奉俊昊得第一名

南韓電影近來在國際發光發亮，從去年的《寄生上流》到今年的《夢想之地》，都深受國際典禮青睞、捲走不少獎項。南韓導演李滄東、洪常秀、金基德和朴贊郁等知名導演，其實也都是將韓國電影推向國際的幕後功臣，近日由知名電影網站《Korean Screen》舉辦的「韓國影史最佳電影 Top 100」，召集全球28個國家、多達158位專業影評人票選，其中名導李滄東的《薄荷糖》、《生命之詩》和《燃燒烈愛》都擠進榜單前10名，《燃燒烈愛》更擊敗《寄生上流》、《下女的誘惑》勇奪冠軍寶座，足見他在國際影壇的不朽地位。 我是廣告 請繼續往下閱讀 李滄東過去以作家身分出名，跨足電影圈之外，更打造出屬於自己的特殊風格，電影作品數量雖然少卻部部驚人，執導處女作《綠魚》在韓國三大影視獎項中的「青龍獎」與「大鐘獎」屢屢獲獎，其後電影《薄荷糖》更成為法國坎城影展「導演雙週」入選影片。 他的《綠洲》、《密陽》與《生命之詩》分別橫掃威尼斯影展、坎城影展；2018年的《燃燒烈愛》更獲得全球逾200項大獎提名，刷新坎城影展刊物《銀幕》紀錄獲得3.8分（滿分4分）史上最高分評價。李滄東表示，過去作為作家沒有辦法多與讀者交流溝通，這是他轉變成導演的契機，他說：「我希望自己的電影可以像糖果一樣被觀眾喜歡，讓他們有所感觸，但不會被吃掉後就消失不見。」 李滄東的經典之作《薄荷糖》將在5月14日以4K修復版本上映，故事以倒敘手法讓觀眾順著主角的生命軌跡，慢慢堆疊出他厚重複雜的人生，平實的故事中卻帶著烈酒般的強烈後勁，讓全球影迷為之驚豔，甚至獲英國《衛報》評為「20大韓國經典電影」。▲▼韓國名導李滄東經典作《薄荷糖》獲英國《衛報》評為「20大韓國經典電影」。（圖／甲上）布萊德彼特是幕後老闆！尹汝貞被問：他香嗎？ 答案超狂「RM犯規王」李光洙遇車太鉉也沒轍 因為孫藝真投降了唐綺陽星座運勢／金牛「1招」助事業 獅子理財相信自己開瓶喝黑松，居然開到一台車！ 超爽Der ！255